Hazard e uma temporada para esquecer: fratura pode tirá-lo até da Eurocopa-2020

O belga voltou a sentir o tornozelo e gravidade da lesão já garante o desfalque para os jogos contra Manchester City e Barcelona

As notícias não são nada boas para Eden Hazard e . O craque belga, principal contratação do clube espanhol para a temporada, perderá os duelos decisivos contra (pela ) e (por ) por causa de mais uma lesão e ainda corre o risco de não se recuperar a tempo da de 2020.

Hazard deixou o campo carregado na derrota para o Levante, sábado (22), resultado que fez o Real Madrid perder a liderança do Campeonato Espanhol para o Barcelona. O diagnóstico médico apontou fissura no tornozelo direito, o mesmo tornozelo que antes havia lhe tirado três meses de futebol recentemente.

Em seu comunicado oficial, o Real Madrid não determina uma data de retorno. Mas é certo que o belga, que vinha recuperando o ritmo de jogo após sua lesão anterior e vinha dando boas mostras de futebol, não entrará em campo nesta quarta-feira (26) contra o Manchester City, no duelo de ida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, e tampouco no clássico contra o Barcelona, marcado para o próximo sábado (01).

Parte médico de Hazard. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 23, 2020

Eden Hazard vem sofrendo com as questões físicas nesta sua primeira temporada pelo Real Madrid. Além da lesão anterior sofrida no tornozelo, o belga de 29 anos já havia passado pelo departamento médico logo no início da campanha madridista. Como a recuperação pode ser demorada, durando pelo menos cerca de dois meses, o meia-atacante também pode desfalcar a seleção belga na .

A vida em Madri definitivamente não tem sido fácil para o reforço de 100 milhões de euros.