O México pode perder a Copa de 2026 após a briga violenta em Querétaro?

Os direitos do México como anfitrião da Copa do Mundo de 2026 estavam em "risco" devido à violência de torcedores que ocorreu durante o confronto entre Querétaro e Atlas, segundo o presidente da Liga MX, Mikel Arriola.

A partida de sábado da Liga MX, no estádio La Corregidora teve que ser suspensa aos 18 minutos do segundo tempo, devido a tumultos que começaram nas arquibancadas antes de se espalharem para o campo e para o túnel dos jogadores.

Foi relatado que pelo menos 26 pessoas ficaram feridas e a polícia fez 14 prisões, enquanto todos os jogos restantes da nona rodada foram cancelados em meio às consequências do incidente.

Como o Querétaro foi punido?

A Liga MX e a Federação Mexicana de Futebol (FMF) anunciaram nesta terça-feira uma série de punições para o Querétaro por não impedir as cenas violentas que ocorreram no estádio.

O clube jogará o restante de seus jogos em casa nesta temporada com portões fechados e perdeu o jogo contra o Atlas com uma derrota por 3 a 0.

O Querétaro também foi multado em 54 mil euros (aproximadamente 300 mil reais) e seus grupos de torcedores organizados estão proibidos de assistir a jogos em casa pelos próximos três anos, com uma suspensão de 12 meses para partidas fora de casa também emitida.

México quase perdeu os direitos da Copa do Mundo?

O presidente da Liga MX, Arriola, afirma que o direito do México de co-sediar a Copa do Mundo de 2026 ao lado do Canadá e dos Estados Unidos foi inicialmente colocado em dúvida pelas cenas feias em La Corregidora.

"Ele (o envolvimento na sede da Copa do Mundo de 2026) estava em risco se o México não resolvesse e não mostrasse capacidade de resolver os problemas de nossa própria indústria", disse Arriola à ESPN.

"Porque se não, eles (Concacaf, Fifa) teriam imposto as soluções para nós. Sim, isso (o envolvimento do México na Copa do Mundo) estava em risco, mas acho que depois da reunião e tendo informado a Fifa de nossas decisões, acredito que podemos continuar com muita força daqui para frente".

Enquanto isso, o presidente da FMF, Yon de Luisa, está em contato direto com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, sobre a melhor forma de seguir em frente.

"Ele (Infantino) estava muito preocupado com os eventos que aconteceram ao redor do mundo", disse De Luisa. "Em todos os momentos nos mostrou seu apoio pessoal e institucional para que tomássemos as medidas necessárias.

"Acho que está muito claro para mim que o que foi decidido está perfeitamente alinhado com o que ele nos pediu”, finalizou o dirigente.