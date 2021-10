O filho de Maradona que agora é técnico na Itália

Diego Maradona Jr. se formou no Napoli, foi para ligas menores, participou de um reality show, se voltou o futebol de areia e hoje é treinador

O sobrenome pode trazer muitos fardos para uma pessoa. Carregar consigo o nome Maradona, então, não deve ser nada fácil. Apesar de não seguir os mesmos passos do pai, Diego Maradona Jr. lembra muito seu pai quando está em ação, os movimentos dos pés atestam seu vínculo com o Diez, ainda mais depois de sua trágica morte, em 2020.

"Carregar certos sobrenomes é uma desvantagem, especialmente para os filhos de um pai forte. O meu era mesmo fora de série, o melhor de todos os tempos. A comparação com Maradona foi um enorme fardo para minha carreira como jogador de futebol", disse, "Sempre procurei por minha própria identidade, então talvez tivesse ajudado se eu tivesse desempenhado um papel diferente do dele. Mas o famoso sobrenome é sempre pesado".

Criado na base do Napoli, time onde seu pai teve muito sucesso, Diego chegou à seleção italiana sub-17, mas teve o azar de estar no clube durante seu momento mais complicado, em 2004, quando uma dívida gigantesca obrigou o time a pedir falência.

Dispensado do Napoli, Dieguita chega ao Genoa, aos 18 anos. Depois de seis meses no time, entra para um reality show, Campioni - Il sogno ( Campeões - O Sonho ), e começa uma saga passando por diversas equipes, começando no Cervia.

"Quando fiz essa escolha, joguei minha carreira fora. Eu ainda tinha 18 anos de idade, cinco anos de contrato com Genoa, onde era bem visto pelo Cosmi, que me fazia treinar com a primeira equipe. Fui um idiota em ir a Cervia, escutei alguém que só pensava em seus bolsos. Percebi imediatamente que havia cometido um erro: humanamente eu me dei muito bem, mas do ponto de vista do futebol foi um desastre. Eu não me senti como eu mesmo, não tive nada a ver com isso", disse Dieguito sobre a experiência.

Longe da Serie A, disputando a Eccellenza, uma liga regional, continuou em outros times menores, até chegar à Série D, um ano antes de encerrar sua passagem em Romagna.

Mas foi por lá, quando defendia o Venafro, na Série D, que, em 2008 Diego Jr. foi parar nas manchetes: marcou um gol de mestre, com um chute de pé direito a 40 metros de distância (isso mesmo, não é canhoto como seu pai). O entusiasmo pela façanha desencadeou comparações e contrastes, mas ele acabou optando pelos campos de areia.

No futebol de praia, o jovem Maradona encontrou a dimensão certa para exaltar sua técnica, chegando mesmo perto de uma Copa do Mundo com a Itália e se satisfazendo com Napoli, Mare di Roma, Lazio e Catania.

"Tem sido uma viagem maravilhosa feita de copas do mundo, campeonatos e satisfação. Um redemoinho de emoções indescritíveis, difíceis de repetir. Desejo que todos tenham a mesma paixão que eu tive, que amem cada momento como eu o amei. E mesmo que não tenha terminado com a equipe nacional com a consideração que eu merecia, tudo bem.

Agora é hora de parar de jogar futebol, seja na grama ou na praia, e aproveitar sua esposa e seus lindos filhos em tempo integral, e superar a perda de seu pai Diego com novos projetos.

Maradona Jr. tornou-se o técnico do Napoli United, um clube multiétnico registrado no campeonato Eccellenza, fundado em 2009, com o intuito de promover a integração social através do esporte. Uma maneira de fazer 'Diez' orgulhoso.