O Caxias já foi campeão do Campeonato Gaúcho?

A equipe gaúcha fez história quando era treinada por Tite em 2000, e levou a melhor sobre o Grêmio na decisão

O Campeonato Gaúcho passou de 1955 a 1997 tendo apenas Grêmio e Internacional como campeões. Em 1954, o campeão foi o extinto Renner. Em 1998, o Juventude, de Caxias do Sul, clube que contava, na época, com o apoio da Parmalat. Dois anos depois, no último campeonato do Século XX, foi a vez do rival do Juventude, o Caxias, levantar a taça do Gauchão pela primeira e, até agora, única vez.

O último campeão gaúcho do Interior teve o sabor da Serra e o carimbo de Tite, o maior treinador brasileiro atualmente. O Caxias, em 2000, misturou talentosos jogadores, sérios dirigentes e brilhante comissão técnica em uma campanha inesquecível.

A primeira fase do campeonato contou apenas com times do Interior. E o Grená fez um torneio inesquecível. Com cinco vitórias, um empate e uma derrota, o Caxias derrotou três equipes da primeira divisão, no primeiro turno do Gauchão. Assim, a equipe garantiu vaga na final.

E foi no Centenário lotado, pelo jogo de ida da decisão, que o Caxias fez 3 a 0 sobre o Grêmio, com gols de Gil Baiano, Ivair e Márcio Hahn. A finalíssima foi realizada no Estádio Olímpico, casa do Tricolor. Mas o Caxias manteve o jogo no 0 a 0, com pênalti defendido por Gilmar em uma cobrança de Ronaldinho Gaúcho.

Na atual edição do estadual, o Grêmio recebe o Caxias na tarde deste sábado (8), a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena, pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho. Como empataram em 1 a 1 na ida, quem vencer levanta o troféu. Nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.