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Hussein Hamdy

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O Barcelona faz sua primeira oferta pelo Bastoni... e o Inter responde

A. Bastoni
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O clube catalão está agindo com determinação para fechar o negócio

O Barcelona apresentou sua primeira proposta para contratar Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter de Milão, durante a próxima janela de transferências de verão.

Várias reportagens nas últimas semanas indicaram que o Barcelona tem sério interesse em contratar Bastoni, considerando-o um alvo principal para reforçar a defesa no verão.

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De acordo com a rede italiana “Sport Mediat”, o Barcelona apresentou uma primeira oferta ao Inter de Milão para contratar Alessandro Bastoni por 45 milhões de euros.

A rede italiana indicou que o Barcelona apresentou um contrato a Bastoni que inclui um salário de 7 milhões de euros por temporada, contra os 5,5 milhões de euros que ele recebe atualmente no Inter.


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A “Sport Mediaset” esclareceu que a diretoria do Inter de Milão se apressou em rejeitar a oferta do Barcelona, considerando-a insuficiente para abrir mão de um pilar fundamental do elenco do técnico Christian Chivu.

A diretoria do Inter avalia que o valor de Bastoni oscila entre 60 e 70 milhões de euros, apesar do período difícil pelo qual o jogador vem passando recentemente, após ter sido expulso durante a derrota da seleção italiana para a Bósnia na repescagem para a Copa do Mundo, além de seu envolvimento em um incidente ofensivo no “Derby d’Italia” contra a Juventus.

Por outro lado, Bastoni demonstrou intenção de ouvir a proposta do Barça, motivado pela oportunidade de se testar em um clube do porte do Barcelona, além de obter um aumento significativo em seu salário.

Leia também: Após a expulsão decisiva... Bastoni relembra a transferência de Suárez para o Barcelona

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