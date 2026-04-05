O Barcelona encontra a chave para o título da La Liga

O Barcelona avança com passos firmes rumo à conquista do título da La Liga, após as vitórias consecutivas que conquistou na competição, enquanto seu rival, o Real Madrid, tropeçou várias vezes recentemente.

A oito rodadas do fim da temporada da La Liga, o Blaugrana demonstra maior garra e vontade de não desperdiçar nenhum ponto, especialmente nos jogos decisivos contra seus rivais e grandes times, como o Atlético, que derrotou por 2 a 1 no sábado à noite, em Madri.

A equipe do técnico Hans Flick aproveitou a derrota surpreendente sofrida pelo Real Madrid (69 pontos) no mesmo dia, em campo do Real Mallorca, para ampliar a diferença entre os dois para sete pontos.

Essa diferença (7 pontos) é um marco importante na história da La Liga, especialmente entre os rivais Barcelona e Real Madrid, e um fator decisivo na disputa acirrada pelo título entre os dois.

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De acordo com a conta do Mr. Sheph, especialista em estatísticas do futebol espanhol na plataforma X, “nunca antes um líder da La Liga deixou escapar o título das mãos, depois de ampliar a diferença para o segundo colocado para 7 pontos ou mais, a 8 rodadas (ou menos) do fim da temporada”.

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O clássico contra o Real Madrid é o destaque entre os grandes confrontos que restam ao Barcelona na La Liga, enquanto nas demais rodadas o time enfrentará Espanyol, Celta de Vigo, Getafe, Osasuna, Alavés, Real Betis e Valencia.