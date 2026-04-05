O Barcelona disputa com o Manchester City o "agitador"

O Manchester City e o Barcelona entraram em uma disputa acirrada pela contratação de um jogador da Juventus na próxima janela de transferências de verão.
O Barcelona busca reforçar a lateral esquerda na próxima temporada, seguindo a visão do técnico alemão Hans Flick.
Andrea Campazzo, lateral-esquerdo da Juventus, é admirado pela diretoria esportiva do Barcelona por suas múltiplas habilidades e capacidade de confundir os adversários, embora sua contratação dependa das necessidades financeiras do clube italiano.
O Barcelona continua ativo no mercado de transferências em busca de reforços para a próxima temporada e, na Itália, um nome surge constantemente: Andrea Campiaso.
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De acordo com o jornal “La Gazzetta dello Sport”, o lateral da Juventus está na lista de finalistas do Barcelona, ao lado de outros grandes clubes europeus, como o Manchester City.
Campiaso não é conhecido por sua solidez defensiva; na Itália, observa-se que ele tem dificuldades em situações defensivas, mas é valorizado pelas habilidades que demonstra no manuseio da bola.
Nesse contexto, as análises indicam que ele está entre os melhores laterais da Europa em termos de posse de bola e dribles.
Além disso, sua versatilidade é um dos principais fatores que atraem os grandes clubes, pois ele é capaz de atuar em qualquer uma das laterais e até mesmo ocupar posições mais avançadas, como meio-campista ou meia-atacante, durante a mesma jogada.
Na Itália, ele é descrito como um “causador de confusão”, um jogador capaz de desorientar o adversário em esquemas de marcação individual graças à sua movimentação e percepção tática.
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O clube italiano não considera sua saída uma prioridade, pois ele é um jogador importante sob o comando de Luciano Spalletti, tendo participado de 21 partidas e sido o jogador com mais participações, mas não descartam sua venda caso chegue uma oferta atraente.
Os números já estão na mesa: qualquer valor acima de 50 milhões de euros será difícil de recusar.
A Juventus precisa gerar receita, e a venda de jogadores será fundamental em seus planos, o que torna Campiasso um dos seus principais ativos.
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