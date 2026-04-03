O Atlético de Madrid pesca no lago de Milão

O Atlético de Madrid busca reforçar sua defesa no próximo verão com uma contratação de destaque da Série A italiana.

O Atlético de Madrid está sempre em busca de novos talentos para fortalecer seu elenco, e recentemente, surgiram rumores de que o clube estaria de olho em jogadores promissores na região de Milão. Enquanto os torcedores aguardam ansiosamente por novidades sobre possíveis contratações, muitos também estão explorando oportunidades no mundo das apostas esportivas. Para aqueles interessados em maximizar suas experiências de apostas, é interessante conferir o código promocional Betsul, que pode oferecer vantagens adicionais ao apostar em eventos esportivos. Essa combinação de futebol e apostas cria uma atmosfera emocionante para os fãs que acompanham cada movimento do mercado de transferências e das casas de apostas.

De acordo com o site Fichajes, o Atlético de Madrid está de olho na contratação de Pervis Estupinan, lateral equatoriano de 28 anos que atualmente joga pelo Milan.

O Atlético pretende avançar na contratação de Estupinan devido ao desempenho irregular do lateral Matteo Ruggeri, que chegou vindo da Atalanta e ainda não se consolidou totalmente na equipe técnica.

Estupinan pode atuar como lateral avançado ou clássico, o que se encaixa nos esquemas táticos adotados pelo técnico Diego Simeone.

Não há dúvida de que o retorno à La Liga será muito bem-vindo por Estupinan, que já jogou pelo Almería, Real Mallorca, Villarreal, Osasuna e Granada.



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