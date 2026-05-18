O Arsenal também venceu o Burnley com dificuldade e pode ser campeão já na terça-feira

O primeiro título nacional desde 2004 está praticamente garantido para o Arsenal. A equipe do técnico Mikel Arteta venceu o Burnley por 1 a 0 na penúltima rodada, na noite de segunda-feira, com um gol de Kai Havertz. Se o rival Manchester City não conseguir vencer na terça-feira fora de casa contra o AFC Bournemouth, sexto colocado, o Arsenal será campeão.
O Arsenal não contou na segunda-feira com Jurriën Timber, que continua lesionado e cuja participação na Copa do Mundo fica cada vez mais incerta. Pelo Burnley, o atacante Zian Flemming foi titular, enquanto Quilindschy Hartman ficou no banco.
Após algumas chances de ambos os lados, foi o Arsenal que chegou primeiro perto de abrir o placar. Leandro Trossard tentou de longe, mas viu seu chute acertar a trave.
Bukayo Saka também não teve sorte pouco depois: ele acertou a trave. Mas Havertz acabou marcando o 1 a 0, cabeceando para o gol após um escanteio cobrado por Saka.
Após o intervalo, o time da casa decidiu não arriscar muito e adotar uma postura mais defensiva. Mesmo assim, ainda criou algumas jogadas perigosas. Desta vez, foi Eberechi Eze quem acertou a trave.
No meio do segundo tempo, o Arsenal se safou quando Havertz recebeu apenas um cartão amarelo, após uma entrada violenta na panturrilha de Lesley Ugochukwu. Os Gunners puderam permanecer com onze jogadores em campo e não deixaram a vitória escapar, mesmo na fase final de tirar o fôlego.
O Arsenal pode, portanto, garantir o título já na terça-feira, caso o Manchester City perca pontos. Se a equipe do técnico Pep Guardiola vencer o Bournemouth, a decisão acontecerá no próximo domingo, na última rodada. O Arsenal visita o Crystal Palace, enquanto o Manchester City recebe o Aston Villa.