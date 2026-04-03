O Arsenal busca reforçar seu ataque durante o próximo verão com uma transferência de destaque do Real Madrid.

O Arsenal está de olho em uma jovem promessa do Real Madrid, o que pode agitar o mercado de transferências nos próximos meses. Enquanto os torcedores aguardam ansiosamente por novidades sobre essa possível contratação, muitos também estão interessados em acompanhar as odds e previsões para os jogos do Arsenal. Para isso, é essencial contar com os melhores apps de apostas, que oferecem uma experiência completa e prática para os apostadores. Esses aplicativos não só permitem que você fique por dentro das últimas notícias do futebol, mas também oferecem uma plataforma segura para realizar suas apostas com confiança.

De acordo com o site Fichajes, o Arsenal tem como objetivo contratar Gonzalo García, atacante do Real Madrid, para dar mais dinamismo e profundidade ao time londrino.

Garcia tem 22 anos e é considerado pelo Arsenal o principal candidato a preencher a lacuna deixada por Gabriel Jesus, cuja saída está prevista para o próximo verão.

Devido à falta de minutos garantidos na escalação do técnico Álvaro Arbeloa, García acredita que a transferência para o Arsenal será uma oportunidade para impulsionar sua carreira profissional.

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, parece não estar convencido com o desempenho de Victor Giociris, o que levou o time inglês a buscar um atacante.

O Arsenal planeja financiar a contratação de Garcia com a venda de Jesus por 25 milhões de euros.

O contrato de Gonzalo García com o Real Madrid vai até o verão de 2030, e seu valor de mercado é estimado em cerca de 30 milhões de euros, o que torna a transação um investimento adequado para os Gunners.

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