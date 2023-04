Rival do Palmeiras na final de 2023, equipe de Diadema pode levantar taça inédita

O Água Santa é o grande destaque da edição de 2023 do Campeonato Paulista. A equipe de Diadema é um dos finalistas, ao lado do Palmeiras, e tem vantagem na disputa pela taça após vencer os comandados de Abel Ferreira na partida de ida, por 2x1.

Fundado em 1981, o Água Santa estreou na primeira divisão do Paulistão na temporada de 2016, um ano depois do acesso à elite do estadual. A temporada foi marcada pela expressiva vitória por 4 a 1 contra o próprio Palmeiras.

O Água Santa já foi campeão do Campeonato Paulista?

Em suas três participações na primeira divisão do campeonato estadual, o Água Santa nunca venceu um Paulistão em sua história. Apesar das poucas aparições na elite, o clube de Diadema já tem uma participação marcante em 2023, onde ainda pode sair campeão.

Na Série A2, segunda divisão paulista, o Água Santa acumula resultados mais expressivos, mas também nunca levantou a taça. No total foram um vice (2021), dois terceiros lugares (2017 e 2019) e um quarto lugar (em 2015).

No próximo domingo (9), o Água Santa terá a chance de conquistar sua primeira taça do Campeonato Paulista, quando visita o Palmeiras no Allianz Parque para o jogo de volta da final. O time de Diadema depende de apenas um empate para ficar com o troféu, já que venceu a ida por 2x1 no primeiro confronto.