O adversário de São Paulo ou Católica nas quartas de final da Sul-Americana 2022

O Tricolor tem a vantagem por ter vencido os chilenos por 4 a 2 no jogo de ida do torneio continental

A vitória por 4 a 2 do São Paulo sobre a Universidad Católica, no Chile, teve contornos épicos por causa da circunstância. Afinal de contas, o time treinado por Rogério Ceni chegou a ver três jogadores (Igor Vinícius, Rodrigo Nestor e Jonathan Calleri) sendo expulsos e ainda assim conseguiu manter o resultado. Mas o último capítulo deste duelo está por vir.

Isso porque o Tricolor recebe os chilenos no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

E apesar dos desfalques por suspensão ou lesão, o São Paulo é tido como favorito por causa da vantagem construída no encontro anterior: a equipe do Morumbi pode até perder por um gol de diferença que, mesmo assim, segue em frente na Copa Sul-Americana.

Mas quem São Paulo ou Universidad Católica enfrenta nas quartas de final desta Sul-Americana?

Mais artigos abaixo

Conforme chaveamento definido no dia do sorteio dos confrontos das oitavas de final, o vencedor deste mata-mata avança para enfrentar o Ceará – que bateu o The Strongest para se garantir nas quartas de final do torneio continental.

Ou seja: podemos ter confronto de brasileiros!