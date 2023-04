Ñublense x Racing ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Libertadores

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (5), pela primeira rodada da Libertadores; veja como acompanhar na internet

Ñublense e Racing estreiam na Copa Libertadores na noite desta quarta-feira (5), a partir das 21h (de Brasília), no Estadio Alcaldesa Ester Roa, pela primeira rodada do Grupo A. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+, no streaming, com narração de Raony Pacheco e comentários de Lucca Bopp.

O atual vice-campeão chileno, o Ñublense, chega à Libertadores buscando surpreender seus adversários e avançar de fase em sua primeira participação no torneio. No entanto, o time chileno teve um começo ruim em 2023 e atualmente ocupa a nona posição no campeonato nacional.

Do outro lado, o Racing, embalado com três vitórias consecutivas, conta com um velho conhecido do Flamengo: Paolo Guerrero. O atacante de 39 anos chega após breve passagem pelo Avaí. Vale lembrar que Flamengo e Aucas fecham a chave.

O time argentino nunca perdeu para clubes chilenos na Libertadores. o Racing enfrentou o Colo-Colo duas vezes em 1967 (duas vitórias vitórias) e mais duas vezes contra a Universidad de Chile em 2018 (uma vitória e um empate).

Prováveis escalações

Ñublense: Pérez; Caroca, Zalazar e Cerezo; Rebolledo, Rivera, Leiva e Guerrero (Campusano); Provoste (Oyarzo), Valdés e Rubio.

Racing: Arias; Mura, Galván, Insúa e Piovi; Moreno, Nardoni e Gómez; Rojas, Hauche e Romero.

Desfalques

Ñublense

Sem desfalques confirmados.

Racing

Não há desfalques confirmados.

Quando é?