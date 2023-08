Novorizontino x Chapecoense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (20), pela 24ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Novorizontino e Chapecoense se enfrentam na tarde deste domingo (20), a partir das 15h45 (de Brasília), no Jorjão, em Novo Horizonte, pela 24ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Após vencer o Mirassol por 2 a 1 na última rodada, o Novorizontino segue na briga para se manter no G-4 da Série B. Com um total de 42 pontos até o momento, a equipe está a uma diferença de cinco pontos em relação ao líder Vitória e a apenas três pontos de distância do Sport, que ocupa a segunda colocação.

"Agora precisamos estar muito mais concentrados do que no primeiro turno. O detalhe de matar um jogo ou de não tomar um gol, vai ser primordial para pontuarmos em cada rodada e com esse nível de performance poder surpreender a todos ao final do campeonato", afirmou Ronaldo, vice-artilheiro da equipe com 10 gols.

Já a Chapecoense, na penúltima posição, com 19 pontos, vem de quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos disputados. Para o confronto, o técnico Claudinei Oliveira trata como dúvida a presença de Danrlei.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi, Adriano Martins, Paulo e Reverson; Willean, Geovane, Marlon e Léo Tocantins; Douglas Baggio, Aylon e Ronaldo. Técnico: Eduardo Baptista.

Chapecoense: Airton; Rodrigo Freitas, Lucas Freitas, Douglas Borel e Mancha; Gustavo Cazonatti, Giovanni Pavani (João Igor) e Alisson Farias; Cristiano, M. Antônio e Kayke. Técnico: Claudinei Oliveira.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Chapecoense

Pablo Oliveira e Maurício, lesionados, estão fora.

Quando é?