"Novo Neymar?" Astro brasileiro vê coisas entrando no eixo no PSG

O craque tem sido um dos jogadores de destaque na Europa até agora nesta temporada, e insiste que não está fazendo nada diferente dos anos anteriores

O nível que Neymar que está mostrando durante esta temporada - ao lado de Lionel Messi e Kylian Mbappé - é impressionante. Os números que ele conseguiu somar já começam a superar os que ele registrou em toda a temporada passada. No entanto, ele não acredita que nada tenha mudado entre o final da última campanha e o início desta.

"Acho que não há um novo Neymar. Acho que as coisas se encaixaram. Estou tendo um começo de temporada muito bom, como quando cheguei aqui e nos meus primeiros dois ou três anos. Estou muito feliz por começar a temporada com gols, assistências, ajudando a equipe da melhor maneira possível e esperando fazer uma grande temporada e continuar assim até o final", disse o atleta à PSG TV.

As lesões frustraram Neymar ao longo dos últimos anos de sua carreira. Se não fosse por esses contratempos, ele poderia registrar números muito melhores e talvez levar o PSG para mais sucesso no cenário europeu. Ele espera ficar em forma durante a maior parte desta campanha para ajudar os campeões franceses a conquistar o primeiro título na Liga dos Campeões.

A forma do jogador de 30 anos no PSG será música para os ouvidos de todos os brasileiros. A equipe de Tite vai para a Copa do Mundo no Qatar com a melhor chance de voltar para casa com o troféu em algumas décadas, com muitos de seus jogadores se destacando nas principais ligas da Europa.

O craque volta a campo no próximo sábado, quando o PSG visita o Reims, pelo Campeonato Francês. Na terça-feira, o clube tem mais um desafio importante pela Champions, quando receberá o Benfica no Parque dos Príncipes, na quarta rodada da fase de grupos.

