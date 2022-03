Novo Hamburgo x Grêmio: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Gaúcho 2022

O Novo Hamburgo recebe o Grêmio na tarde deste sábado (5), no estádio do Vale, às 16h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Gaúcho.

Na terceira posição do Gauchão, com 14 pontos, o Novo Hamburgo quer somar pontos para se manter na zona de classificação à próxima fase.

Do outro lado, o Grêmio tenta deixar a eliminação precoce na Copa do Brasil para trás e seguir em busca de mais um título estadual. O Tricolor é o atual vice-líder, com 17 pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Novo Hamburgo vai a campo neste sábado sem poder contar com Bustamante, suspenso.

Além disso, Léo, Micael e Alemão estão em recuperação de lesão e são dúvidas.

Do outro lado, o Grêmio deve ter mudanças na equipes titular após a eliminação na Copa do Brasil.

Desta forma, o técnico Roger Machado pode sacar Thiago Santos para dar lugar a Lucas Silva. Já Villasanti, recuperado de concussão, está de volta.

As baixas no Tricolor são: Ferreira, Leonardo Gomes, Kannemann (lesionados) e Diego Churín (suspenso).

Possível escalação do Novo Hamburgo: Lucas Maticoli; Léo (Camargo), Micael (Islan), Luís Gustavo e Higor; Kaio César, Felipe Guedes, Júnior Timbó, Jeffinho e Michel Renner; Da Silva (Alemão).

Possível escalação do Grêmio: Brenno; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Lucas Silva, Villasanti, Benítez, Janderson e Rildo; Diego Souza..

DESFALQUES

NOVO HAMBURGO:

Bustamante: suspenso.

GRÊMIO:

Ferreira, Leonardo Gomes e Kannemann: machucados.

Diego Churín: suspenso.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Novo Hamburgo e Grêmio será transmitido ao vivo pela RBS (para o RS), na tv aberta, e pelo SporTV e o Premiere, na TV fechada.