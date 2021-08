Novela Mbappé mantém PSG em alerta apesar de janela histórica

Jogadores como Messi e Sergio Ramos podem ter chegado nesta janela, mas o fato do atacante não ter assinado sua renovação é motivo de preocupação

Ainda com pouco mais de uma semana de janela de transferência restante, a incerteza sobre o futuro do atacante Kylian Mbappé continua ser o foco de uma janela tão agitada para o time francês. Mbappé “não tem desculpa” para não assinar um novo contrato com o Paris Saint-Germain, de acordo com o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi.

Raramente tal grupo de estrelas foi reunida ao longo de um período tão curto. Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum e, claro, Lionel Messi chegaram à capital francesa em menos de dois meses.

Esses investimentos foram projetados para persuadir o jogador de 22 anos da força do PSG, eliminando todas as dúvidas que Mbappé tivesse sobre a ambição do clube e as capacidades para vencer a Champions League.

“O que eu quero fazer é vencer, sentir que estou em algum lugar onde posso fazer isso, no sentido de que há um projeto sólido ao meu redor”, disse ele ao Canal+ em maio, quando os primeiros sinais de seu descontentamento foram divulgados.

“Eu como futebol, vivo futebol e por isso o projeto esportivo é essencial.”

Qualquer que seja o sentimento de Mbappé em relação aos aspectos práticos de jogar em um ataque tão poderoso, com Neymar e Messi, a janela de transferência do clube foi projetada para provar que o poder de atração do PSG é, por enquanto, incomparável.

Suas demandas aparentemente foram atendidas pelo clube, que publicamente colocou a bola de volta no campo do jogador. Muito embora o jovem não tenha gostado da declaração do presidente do clube.

“Temos a equipe mais competitiva do mundo neste momento. Portanto, não há desculpa para ele agora. Ele não pode fazer nada além de ficar ”, disse Al-Khelaifi na apresentação de Messi quando questionado sobre o jovem atacante.

E, no entanto, isso pode não ser suficiente para manter o vencedor da Copa do Mundo além do fim de seu contrato, em junho de 2022.

Mbappé ainda não deu o próximo passo, mas seu silêncio sobre o assunto é profundo. Não houve nenhuma sugestão de que um novo contrato está chegando, ou mesmo próximo de acontecer.

O barulho em torno de seu futuro, entretanto, tem sido compreensivelmente constante. Ele, no entanto, continua em seu alto nível disputando partidas. De fato, seu desempenho no início da temporada da Ligue 1 tem sido excelente, já que ele fez um gol e duas assistências em três partidas.

Mostrando uma forma que sem dúvida superou qualquer sequência de jogos que produziu na temporada da Ligue 1 de 2019/20. No entanto, a resposta cuidadosa de Mauricio Pochettino durante a coletiva de imprensa antes da partida, contra o Brest, na sexta-feira passada, serviu apenas para destacar o quão precária é a situação.

“Ele é nosso jogador e eu o vejo ficar durante a temporada que estamos começando”, disse o argentino, dançando artisticamente em torno da questão mais pertinente do fim do contrato do jogador.

O ego do PSG significa que eles não estão dispostos a ceder e vender um jogador que consideram essencial para o futuro de seu projeto - mesmo que isso signifique perdê-lo por nada.

Se Mbappé for embora, eles pretendem deixar absolutamente claro que a decisão foi exclusivamente do jogador. Afinal, este é um clube que não está habituado a que alguém lhes diga o que deve fazer desde que Al-Khelaifi assumiu o comando, em 2011.

Em qualquer caso, é improvável que o PSG receba uma oferta do Real Madrid que vale a pena considerar. Isso dá a eles apenas uma única opção: continuar às tentativas de renovação do contrato com o jogador, em uma tentativa de evitar perdê-lo por nada na próxima temporada.

O blefe do jogador, por enquanto, foi pago no mercado de transferências. O PSG montou uma equipe cuja força individual não era vista há anos, questionando se a posição teimosa de Mbappé é sobre sobre estar em uma equipe repleta de estrelas ou sobre obter uma fatia maior dos holofotes, que ele já teve que negociar com Neymar por algumas temporadas.

Com a situação de Mbappe provavelmente não resolvida além do final da janela de transferências, seu futuro promete trazer tantas manchetes quanto o brilho de Messi e o elenco de estrelas que o PSG reuniu.