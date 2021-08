Presidente do PSG avisa Mbappé: "Não tem desculpas para não ficar"

O presidente está confiante de que o francês vai ignorar as investidas do Real Madrid e renovar seu contrato em Paris

Antes mesmo da chegada do atacante argentino, Lionel Messi, forte rumores que Kylian Mbappé poderia sair do Paris Saint-Germain surgiram. No entanto, o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, disse que "não há desculpa" para Mbappé não ficar no clube após a chegada de Messi.

O PSG anunciou a contratação de Messi nesta terça-feira (10), com um contrato até 2023, e com a opção de um ano extra de renovação. O Barcelona se viu obrigado a deixar o seis vezes vencedor da Bola de Ouro ir embora em meio a um crise financeira no clube.

Os gigantes franceses não perderam tempo em fechar um acordo com Messi, mas as negociações com Mbappé sobre sua extensão de contrato estão muito mais lentas. O Real Madrid surgiu como principal time interessado no atacante francês, emobra ainda não tenha apresentado nenhuma proposta oficial.

O PSG pode até perder o atacante se ele assinar um pré-contrato daqui seis meses, mas Al-Khelaifi não vê razão para que ele queira sair agora que Messi chegou para completar a escalação de estrelas.

"O futuro do Mbappé? Acho que todo mundo sabe. Seu futuro é claro. Ele mesmo disse isso, ele queria que tivéssemos uma equipe competitiva", disse o presidente do clube na primeira entrevista coletiva de Messi.

(Foto: Getty Images)

"Bem, nós temos o mais competitivo do mundo agora. Portanto, não há desculpa para ele agora. Ele não pode fazer outra coisa a não ser ficar."

A Goal apurou, que o PSG está confiante de que Mbappé iria comprometer seu futuro ao longo prazo com o clube após a confirmação do acordo de Messi, com as negociações entre as duas partes agora provavelmente acelerando conforme a temporada 2021/22 esteja acontecendo.

O Real Madrid também foi forçado a deixar de lado o interesse no vencedor da Copa do Mundo, por enquanto, já que se concentra em reduzir o tamanho do seu time, e agora está preparado para esperar até o próximo ano antes de testar a determinação do PSG com uma oferta muito alta.

Mbappé sempre foi aberto sobre suas ambições de ganhar a Liga dos Campeões e a Bola de Ouro, e suas chances de conquistar os dois prêmios certamente aumentaram, agora que trabalhará com Messi em Paris.

O argentino conquistou quatro vezes a Champions League, firmando-se como um dos maiores de todos os tempos. Com sua qualidade no terço final do campo provavelmente abrindo ainda mais oportunidades para Mbappé brilhar. Neymar, Messi e Mbappé com certeza formaram um temível tridente de ataque.