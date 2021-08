PSG está confiante em segurar Mbappé mesmo com chegada de Messi

A chegada do argentino é dada como certa; o clube francês deixa Real Madrid esperando e trabalha em forma econômica de ficar com Kylian

Mauricio Pochettino comentou sobre esse assunto em público e fontes familiarizadas com a situação colaboraram em privado com a Goal: O PSG está convencido da viabilidade econômica de manter Kylian Mbappé (22 anos), mesmo após assinar com Messi (34). O clube dá como certa a vinda do argentino, depois de conversas com o atleta na semana passada, e está trabalhando há dias para encontrar uma maneira de Kylian continuar.

Existem três razões pelas quais o PSG confia para ter certeza de que irá obtê-lo. Em primeiro lugar, porque já possui a fórmula para ultrapassar o obstáculo do Departamento Nacional de Controle de Gestão (DNCG), encarregado de fiscalizar a saúde económica dos membros da Liga Profissional de Futebol (LFP); e isso considerando o fato de este organismo já ter reportado perdas de 124 milhões de euros na temporada 2019-20 e agora estima que deve aumentar para pouco mais de 180 milhões. Em segundo lugar, porque o fair play financeiro da UEFA vai ficar mais flexível devido à crise do coronavírus ("temos de nos adaptar à nova realidade, para encorajar e libertar investimentos", reiterou o Presidente Ceferin em abril). E terceiro, porque o governo francês vai ajudar.

Neste fim de semana, realizaram-se encontros importantes nesse sentido, contando com a presença de uma das mais altas autoridades do país em um deles. Há a intenção comum e até o compromisso de que seja possível o PSG formar um time dos sonhos com um ataque composto por Messi, Mbappé e Neymar. É considerado benéfico para a imagem e economia da França e, claro, para o seu futebol, em sérios apuros devido às complicações extremas na comercialização de seus direitos televisivos. O mesmo, com maior interesse se possível, se aplica no que diz respeito ao patrimônio da entidade parisiense, com a Copa do Mundo do Catar no final de 2022 e o objetivo principal de transmitir uma imagem de grandeza para todo o planeta.

Mbappé: fica em Paris ou vai para Madrid?

A versão do PSG mostra ainda grande confiança de que Mbappé vai renovar seu contrato atual, que termina em 2022. Pelo lado do ex-Mônaco, este meio está assegurado que em breve haverá pelo menos mais um encontro cara a cara com a gestão esportiva do Parque dos Príncipes. Porém, o clube francês sabe que as recusas à expansão respondem ao seu desejo de jogar pelo Real Madrid, percebendo desconforto através dos contatos com a família do atacante. No Santiago Bernabéu, pensam que a contratação de Mbappé nos dias de hoje é muito complicada, e que são necessárias mudanças notáveis.

O Real Madrid está tentando se manter discreto. Ele não quer deteriorar a relação com o PSG, cuja posição é desanimadora, embora tente conquistar Mbappé até o final de agosto. Com Haaland também no horizonte, as compras serão reduzidas ao que acontece com o Mbappé. Não há mais nomes no momento. Enquanto não surgir a possibilidade viável, o que é considerado muito difícil se não houver novidades, a "Operação Saída" continua como prioridade para equilibrar as contas e aliviar uma equipe com gastos excedentes.

O clube espanhol possui 27 homens, após as saídas de Brahim, Sergio Ramos e Varane. Estão na tentativa de vender mais dois ou três atletas (os próximos serão Kubo), condicionados às opções que o mercado ofereça, pois ninguém quer sair. A missão é vender, e depois, se as circunstâncias permitirem, entrando em um acordo com o PSG, ir atrás de Mbappé. Agosto será muito longo...