Como vai ser a escalação do PSG com Messi?

Messi, Wijnaldum, Achraf, Ramos e Donnarumma são os reforços do clube parisiense que se juntam a estrelas como Neymar, Mbappé e Verratti

Uma equipe nunca vista antes. Tal como o Real Madrid dos Galácticos e o Barcelona de Messi, Suárez e Neymar, o PSG juntou neste verão europeu de 2021 uma equipe com potencial para fazer história, reunindo Lionel Messi com alguns dos melhores jogadores dessa geração.

Junto com Messi, a equipe de Pochettino também recrutou o ex-capitão do Real Madrid, Sérgio Ramos, para reforçar a defesa. Para o gol, contratou o novato eleito o melhor jogador da Euro 2021 Gigi Donnarumma, goleiro que parou o pênalti decisivo para a vitória italiana e que estava no Milan. Wijnaldum será o nome do meio-campo após conquistar títulos no Liverpool. E um investimento poderoso foi feito na lateral esquerda: Achraf Hakimi, ex-Inter de Milão, custou 60 milhões de euros.

Além de fechar tais contratações, o PSG não perdeu nenhuma das estrelas. Neymar, Mbappé, Di María, Icardi, Keylor Navas, Marquinhos e Verratti continuam no clube que tem talvez o melhor elenco da Europa e desponta como favorito para vencer a próxima Liga dos Campeões da Uefa.

Mauricio Pochettino é possivelmente o treinador mais sortudo da Europa. É o técnico com as mais variadas opções para chegar ao topo do mundo, com grandes chances de conquistar todos os títulos possíveis, ainda mais com a chegada de Messi ao elenco.

Assim seria uma possível escalação para o PSG 2021

Enquanto espera a confirmação da permanência de Mbappé, o elenco titular do PSG assusta seus rivais. Um provável time seria formado por: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos e Bernat; Leandro Paredes, Wijnaldum e Verratti; Messi, Neymar e Mbappé.

Já dá para pensar em time assim? 🔥 pic.twitter.com/x1rGAZEquv — Goal Brasil (@GoalBR) August 10, 2021

O banco não ficaria para trás, pois haveria nomes como Keylor Navas, Kimpembe, Draxler, Gueye, Sarabia, Ander Herrera, Danilo Pereira, Di María e Mauro Icardi, entre outros que não teriam a opção de ser titulares e que por isso alimentam rumores de que podem deixar o clube de Paris. No entanto, talvez seja difícil encontrar companheiros tão fortes como os de PSG.