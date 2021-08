Plano do Real Madrid para contratar Mbappé ganha força com Messi no PSG

Acreditando que o PSG precisa abrir espaço para Messi, o Real Madrid vai entrar em ação com um plano para contratar Mbappé

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar… Ver esses três jogadores jogando no mesmo clube certamente era uma hipotéses muito sonhada e, agora, é uma realidade, já que o PSG aproveitou a difícil situação econômica do Barcelona para assinar com o craque argentino por duas temporadas (mais uma opcional).

Além dessas três estrelas, o clube parisiense também garantiu a contratação de Sergio Ramos, campeão da Champions League em quatro oportunidades com a camisa do Real Madrid, Gianluigi Donnarumma, eleito melhor jogador do Euro 2020, além de Wijnaldum e Hakimi. A expectativa do PSG na temporada 2021-2022 é ser uma nova versão dos Galacticos do Real Madrid do início dos anos 2000.

Por falar no clube madrileno, a chegada de Messi à capital francesa não deve desagradar os merengues. Em primeiro lugar, porque o rival do Barcelona se encontra enfraquecido, mas sobretudo porque este reforço pode favorecer a chegada de Mbappé a Espanha. Pelo menos é o que acredita o clube espanhol, que tem um plano, como explica o jornal L'Equipe.

Falar que o Real Madrid deseja Mbappé não é uma surpresa para ninguém. Só que, após um primeiro contato informal com o PSG, há dois meses, o clube madrilenho parece pronto para dar o próximo passo, graças a Messi.



Mbappé, parte central do projeto do Real Madrid

Acreditando que o PSG terá que abrir espaço na folha de pagamento por conta dos 40 milhões de euros anuais do argentino, Florentino Perez quer fazer uma oferta até o final de agosto, uma vez que fez algumas economias nos últimos anos.

A diretoria do Real sabe que a tentativa tem poucas chances de sucesso, especialmente porque Mbappé ainda não se posicionou oficialmente sobre o seu futuro, mas quer apostar na próxima temporada. Mbappé deve ser a estrela central da nova era madrilena e Perez quer fazê-lo compreender, como o PSG em 2017 fez com Neymar.

Otimista, o Real aposta também no fato de as discussões entre Mbappé e o seu clube sobre uma extensão contratual não avançarem e, por isso, o clube parisiense não deseja ter a mesma situação do Barça com Messi, sem compensação financeira.

Na verdade, o PSG gostaria em primeiro lugar de vender itens considerados “transferíveis” como Thilo Kehrer, Idrissa Gueye ou Mauro Icardi para abrir espaço antes de imaginar aceitar um cheque de 150 milhões de euros do Real Madrid por Mbappé.