Nova camisa do São Paulo de 2022 terá referência ao Mundial de 92

O São Paulo lançará em breve uma nova camisa. Vazou na internet uma foto do uniforme número 1 que tem listras pretas no ombro como uma das novidades. O detalhe em vermelho, branco e preto na gola faz referência ao uniforme usado no título Mundial de 1992, consultado contra o Barcelona.

A reportagem da GOAL confirmou com duas fontes diferentes que a foto vazada da camisa se trata de uma imagem correta do uniforme.

Depois de três jogos sem vencer, o São Paulo bateu o Santo André na última quarta-feira, por 1 a 0, no Morumbi, com gol de Marquinhos aos 45 minutos do segundo tempo.

O time volta a campo neste domingo, contra a Ponte Preta, em Campinas, pelo Paulistao.