Nottingham Forest x Aston Villa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (10), pela 10ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Nottingham Forest e Aston Villa se enfrentam na tarde desta segunda-feira (10), no City Ground, às 16h (de Brasília), pela 10ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN4, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

O duelo reúne duas equipes que estão na parte debaixo da tabela do Inglês. De um lado, o Nottingham Forest é o lanterna, com apenas 4 pontos conquistados. Em busca de um melhor resultado, o time mandante pode ter mudanças entre os seus titulares.

Já o Aston Villa está na 14ª posição, com 8 pontos somados. Sem problemas no elenco, o técnico Steven Gerrard também pode mandar a campo uma equipe modificada.

Escalações:

Escalação do provável Nottingham Forest: Henderson; Williams, Cook, McKenna, Lodi; Mangala, Freuler; Johnson, Gibbs-White, Dennis; Awoniyi.

Escalação do provável Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Young; Ramsey, Luiz, McGinn; Watkins, Ings, Buendia.

Desfalques

Nottingham Forest

Sem desfalques confirmados.

Aston Villa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 10 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: City Ground, Nottingham - ING