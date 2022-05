'Noite inesquecível' de Vinícius Jr. tem primeiro hat-trick, bola do jogo e elogios de Neymar

Já campeão espanhol, o Real Madrid deu show no Santiago Bernabéu nesta quinta-feira (12), vencendo o Levante por 6 a 0. E o protagonista da festa foi ninguém menos do que Vinícius Jr.

O brasileiro fez chover em Madri. Em clima de festa, Vini marcou três vezes, fez o seu primeiro hat-trick pelo Real - quando um atleta marca três vezes no mesmo jogo - e ainda ficou com a bola do jogo.

Questionado no começo da temporada, encerra 2021/22 como um dos grandes destaques do Real Madrid, finalista da Liga dos Campeões e campeão nacional. E mais uma bela atuação serve para coroar a temporada de Vinícius Júnior - além de mostrar a evolução do jogador de apenas 21 anos.

Citado como alguém que tinha dificuldades para concluir jogadas, conseguiu balançar as redes três vezes no mesmo jogo, duas delas saindo na frente do goleiro e tendo frieza para encontrar o canto. No total, são 21 gols e 16 assistências para o ex-jogador do Flamengo na temporada.

E o grande jogo de Vinícius Júnior chamou a atenção também de Neymar. O jogador do Real Madrid foi elogiado publicamente por seu companheiro de seleção e ídolo, em seu Instagram.

"Parabéns! O primeiro de muitos! MALVADEZA!," publicou o camisa 10 da seleção brasileira. Parceria essa que ainda deve dar muitas alegrias ao torcedor do Brasil - já no final deste ano.

Enquanto isso, o Real Madrid segue se preparando a final da Liga dos Campeões. O time visita o Cádiz neste próximo domingo (15), às 14h30, mas deve entrar com um time misto e poupar alguns destaques para o duelo diante do Liverpool.