Ninho do Urubu: Flamengo 2019 tem elenco superior ao ano passado, mas ainda carente; veja a avaliação

Setor por setor, confira como está a situação do grupo rubro-negro para a temporada que se inicia

Por Bruno Guedes

O Flamengo começa a temporada 2019 como a grande locomotiva do mercado. Com quatro reforços caros, o elenco Rubro-Negro se qualificou em áreas importantes porém ainda está deficiente. O grande acerto é a montagem de um grupo polivalente, com atletas que podem atuar em mais de uma posição.

A coluna Ninho do Urubu fez uma avaliação por cada setor, confira a seguir!

Goleiros

Indiscutivelmente o Flamengo tem um dos melhores goleiros do Brasil: Diego Alves. Após os problemas em 2018, será peça chave na Copa Libertadores pela experiência. É um dos pilares do time. O setor ainda conta com César, formado em casa e que provou o valor após ótimas atuações ano passado. O jovem Gabriel, grande aposta interna, completa o trio.

Zagueiros

Ao contrário da temporada passada, o clube agora tem jogadores mais jovens e velozes. E dentro da característica do time em si, que necessita dessa transição rápida. Por vezes os zagueiros precisam da velocidade para as fases defensiva e ofensiva.

Trouxe o talentoso Rodrigo Caio, que como falamos há algumas semanas, tem a chance de voltar a ser o atleta que se espera dele. Tem o Léo Duarte mais experiente após bom 2018, as boas atuações do Rhodolfo e a liderança do Juan. Ainda conta com a juventude e o crescimento de Thuler e Dantas.

Clube ainda vai buscar mais um zagueiro experiente.

Laterais

É o setor mais carente do Flamengo. Sem reforços, foi um dos grandes problemas na temporada passada. A maior delas é a lateral direita, onde Rodinei e Pará oscilam entre boas e más atuações.

Na esquerda, Renê ganhou a vaga. Eleito o melhor da posição em 2018, só perde a titularidade se vier um nome de peso, o que não deve acontecer. O reserva Trauco, tecnicamente o melhor entre todos, ainda carece de melhor desempenho defensivo e sua polivalência pode ser usada em outro setor, como meio-campo.

Volantes

Com dois jogadores de marcação entre as características, Cuéllar e Piris da Motta, ainda precisa de um atleta para ajudar na saída da bola. Hoje o papel cabe a Willian Arão. Mas perseguido pela torcida, já começa pressionado.

O jovem Hugo Moura vem ganhando elogios da comissão técnica e pode ganhar espaço ao longo do ano.

Meias

Com Diego, Éverton Ribeiro e a promessa Jean Lucas, é um dos setores mais técnicos do elenco. Com jogadores de características completamente distintas, diversifica as opções de montagem no meio.

A chegada do Arrascaeta dá uma encorpada e redistribuição na circulação da bola, um dos pontos críticos durante 2018. Além de ganhar força ofensiva.

Atacantes

É de longe o setor mais bem reforçado e com opções. Há jogadores de diferentes estilos e que abrem uma gama de opções ao técnico Abel Braga. Vitinho, Gabigol e Berrío são atacantes que podem atuar pelo lado ou de centroavante. Mais uma vez a polivalência. Ainda terá Bruno Henrique, meia/ponta.

Uribe, agora adaptado ao Brasil e ao estilo de jogo do Flamengo, já mostrou na pré-temporada que vai acirrar a briga pela titularidade. Dourado é outro que pode subir, já que fez sua melhor temporada na carreira com Abelão. O jovem Lincoln segue sendo lapidado e ganhando espaços.