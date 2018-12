Flamengo no Mercado: Quem chega, quem sai e quais as prioridades para 2019?

Fique por dentro em todas as movimentações do Flamengo de olho na temporada 2019

A temporada 2018 acabou com o sentimento de frustração para o Flamengo. Com alto investimento, o Rubro-Negro não conseguiu faturar nenhum título e viu a "era Bandeira de Mello" chegar ao fim de forma melancólica.

Com Rodolfo Landim, novo presidente eleito, a equipe se prepara agora para os desafios de 2019, onde terá pela frente as seguintes competições: Campeonato Carioca, Copa Libertadores da América, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

De olho em um ano vitorioso, o mandatário já se movimenta para fortalecer a equipe para a próxima temporada, que começa com a Florida Cup, competição amistosa que será disputada em solo americano, em janeiro.

Confira abaixo as movimentações do Flamengo para a próxima temporada:

MUDANCAS NO FUTEBOL

Com a entrada da nova gestão, o Flamengo começou a reformular o departamento com a confirmação de Marcos Braz como vice-presidente de futebol. Ele foi o último campeão brasileiro no cargo. No entanto, a ideia é que a função sirva mais como uma espécie de elo com a presidência, tendo uma estrutura profissional bem montada por trás.

A gestão também começará com um novo treinador no cargo: Abel Braga foi confirmado na noite de terça-feira (11 de dezembro) pela Chapa Roxa, vencedora das eleições, e dará continuidade ao trabalho de Dorival Júnior, que garantiu o vice-campeonato do Brasileirão em 2018.

Além disso, Landim busca um diretor de futebol, que pode ser Alessandro, do Corinthians. Ele pode dividir o cargo com mais alguém, o que ainda vem sendo estudado. Gabriel Skinner deve retornar ao posto de gerente.

CARÊNCIAS NO ELENCO

O elenco Rubro-Negro está repleto de carências, principalmente após algumas saídas. Neste primeiro momento, ataque e meio-campo passam a ser prioridades para a diretoria. Vale lembrar que nomes como Geuvânio e Marlos Moreno não ficarão no clube. Lucas Paquetá, titular absoluto, também deixou a Gávea e precisa ser substituído a altura.

Em casos de saída de Diego Alves e Diego Ribas, o que não é difícil de acontecer, o Flamengo também precisará repor a altura. Um centroavante também é visto como prioridade pela nova gestão.

QUEM DEIXA O CLUBE?

Marlos Moreno e Geuvânio já foram avisados de que não serão aproveitados. Ambos estavam emprestados e não terão seus contratos renovados.

Outro que deixou o clube foi Lucas Paquetá, o principal destaque da equipe foi negociado com o Milan e já está em território italiano.

QUEM PODE SAIR

As saídas a partir de agora vão depender também de Abel Braga, mas há nomes com poucas chances de seguir no grupo como no caso de Rômulo. O volante não deu liga e é um dos primeiros que devem puxar a fila para deixar o Flamengo.

Willian Arão é outro que não deve ficar. O volante busca novos áres e recebeu uma proposta do São Paulo que será analisada pela nova diretoria.

O jovem Lincoln, de 17 anos, chegou ao profissional com a expectativa de preencher a lacuna deixava por Vinicius Júnior, mas além de jogar em outra posição teve poucas oportunidades. O centroavante pode ser emprestado para ganhar rodagem ou até envolvido em alguma negociação.

Com contrato próximo do fim, Diego Ribas tem proposta e pode ser negociado. O jogador ficou muito marcado na gestão Eduardo Bandeira de Mello e já não conta mais com a empatia do torcedor que o cobrou bastante pelos resultados negativos.

O goleiro Diego Alves também pode se despedir do clube, ele tem interesse no mercado Arábe e vai sentar com a nova diretoria para definir seu futuro.

O próximo da fila deve ser o zagueiro Réver, emprestado junto ao Internacional, ele tem proposta do Atlético-MG, onde é ídolo e o Rubro-Negro não pretende cobrir a oferta.

QUEM PODE CHEGAR

Com a nova gestão, o elenco deve sofrer várias mudanças e por isso a diretoria se movimenta para trazer novidades. Seis reforços é o número espitulado. Rodriguinho, do Pyramids esteve bem perto da Gávea, mas a negociação emperrou por conta dos valores.

Além dele, o Flamengo vem sondando a situação de vários atletas como o do goleiro Gatito, do Botafogo. O paraguaio foi consultado para saber se teria o interesse em trocar o Alvinegro pelo Rubro-Negro.

Na zaga, Gil é visto com bons olhos. O zagueiro que atualmente está no futebol chinês é um alvo e pode receber uma proposta nos próximos dias.

Outro nome que animou bastante o comitê gestor do clube foi o de Miranda, o zagueiro da Inter de Milão e da Seleção Brasileira é visto como a contratação ideal para a zaga.

Também na Inter, o nome de Gabigol é apontado como grande contratação. O Flamengo abriu as conversas pelo atacante, mas já sabe que o custo é bem alto e, por isso, não será uma tratativa nada fácil.

Mais para frente, no ataque, Bruno Henrique, do Santos, foi oferecido e está sendo estudado. Outro nome que surgiu é o do meia Gérson, ex-Fluminense, atualmente emprestado pela Roma à Fiorentina, como uma possível reposição para a saída de Paquetá.

JOGADORES EMPRESTADOS

Entre os emprestados, Rafael Vaz foi o que mais se destacou. O zagueiro foi eleito o melhor do campeonato chileno mas não deve permanencer no Flamengo. A ideia é negocia-ló. O Fluminense é um dos interessados.

O goleiro Alex Muralha também já foi autorizado a procurar um novo clube. Ele está no Japão e retorna ao Flamengo em janeiro, mas também não fica.

Nixon, Matheus Trindade e Leo Morais também retornam e não serão aproveitados.