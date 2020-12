Neymar sobre PSG fora da seleção do ano da Fifa: 'PSG jogou outro esporte'

O craque novamente ironizou sobre nenhum atleta do clube parisiense ter sido escolhido para o time do ano

Finalista da Liga dos Campeões da Uefa, campeão da , vencedor da Copa da e ... e sem nenhum jogador escolhido para o time do ano? Para Neymar, só uma coisa explica a ausência do na seleção da FIFPRO: o clube estaria jogando "outro esporte".

Em resposta a uma postagem da página Futmais, no Instagram, que questionou a ausência do brasileiro na seleção, o próprio craque respondeu, ironizando e tirando sarro de mais uma polêmica envolvendo seu nome e a premiação da Fifa.

Não é a primeira vez que Neymar tirou sarro da premiação nesse ano. Após o anúncio de que Robert Lewandowski - eventualmente declarado o vencedor na cerimônia desta quinta-feira (17) -, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi serão os três finalistas, o atacante fez uma série de postagens no Twitter brincando que tentaria a sorte no basquete e nos games.

No final, após a entrega dos prêmios, a Fifa divulgou a lista completa dos votos e pudemos ver que o brasileiro realmente não foi valorizado na disputa: o craque só terminou em nono para o prêmio de melhor jogador, tendo recebido apenas sete votos para melhor do mundo: Tite, G. Gómez, Thiago Silva e Messi foram quatro dos que votaram no atacante.

E não foi só Neymar: Mbappé, que ficou à frente do camisa 10 na votação para melhor do mundo, também ficou de fora da seleção da temporada. Marquinhos, que fez grande ano na zaga dos parisienses, perdeu para Sergio Ramos e Virgil van Dijk e foi outro que não marcou presença.

Por mais que sempre exista o argumento de que a Ligue 1 seria mais "fácil" do que as outras quatro grandes ligas da Europa, o conseguiu colocar dois semifinalistas nesta edição de 2019/20 da Liga dos Campeões.

Se o "PSG estaria jogando outro esporte", como disse Neymar, não é possível dizer. Que o clube francês foi esnobado na premiação da Fifa, é uma realidade. E aí: algum jogador do merecia estar entre os melhores da temporada?