Neymar, esquecido em lista de melhores da Fifa, provoca crítica indignada e até deboche

O jogador ficou de fora dos indicados para o prêmio de melhor do mundo no The Best e respondeu tirando sarro da situação

De fora da lista dos finalistas para o prêmio de melhor do mundo no Fifa The Best, Neymar levou a não-indicação na esportiva... mas ironizou no Twitter e brincou com o fato de ter ficado de fora.

Pouco tempo após o anúncio de que Robert Lewandowski ( de Munique), Cristiano Ronaldo ( ) e Lionel Messi ( ) seriam os finalistas, o craque foi para suas redes sociais e logo começou a postar tweets em tom de brincadeira.

Ironizando, aproveitou outra cutucada que deu após ficar de fora de lista da IFFHS para questionar a decisão da Fifa. Na época, Neymar havia dito que Thiago Silva pelo menos havia "jogado a final do Roland Garros", já que tanto ele como o zagueiro haviam ficado de fora da premiação. Agora, o jogador continuou de onde parou para tirar sarro da não-indicação.

Ja que no 🎾 não deu certo, partiu 🏀 — Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020

Já Desisti do 🏀 virei GAMER 🎧 — Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020

Na temporada, o brasileiro marcou 19 gols em 27 jogos, além de ter levado o PSG para a final da Liga dos Campeões, onde o time foi derrotado pelo Bayern de Lewandowski. A equipe também venceu a , a e a Copa da . Números de finalista a melhor do mundo?

Há quem diga que o título deve ficar com o polonês, campeão de tudo pelos bávaros e um dos principais artilheiros da Europa na temporada. Messi e Cristiano, porém, tiveram anos sem tantas conquistas como no passado, com ambos fazendo campanhas decepcionantes na Champions.

E as ironias de Neymar continuaram: após arT, jogador de CS:GO da Furia, brincar afirmando ter uma vaga aberta no time depois de um de seus companheiros impedi-lo de aplicar um Ace na partida (ter matado os cinco membros do time inimigo), o craque postou afirmando estar "livre" para se candidatar.

Eu tô livre 🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020

Ele ainda postou uma foto com a legenda "é sério?", mostrando seu descontentamento com a ausência na lista. Neymar, porém, vem forte para o prêmio do ano que vem: o ídolo vem fazendo uma Liga dos Campeões fantástica na atual temporada e já desponta como favorito se o ir longe na competição.