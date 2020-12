Neymar teve só sete votos como melhor do mundo; veja quem o escolheu

Só três votantes fora da América do Sul escolheram o brasileiro como melhor jogador do planeta

Especulado como possível finalista para o prêmio de melhor do mundo após levar o para a final da Liga dos Campeões, Neymar terminou a eleição do Fifa The Best como nono colocado. Mais do que isso: foi lembrado apenas por sete votantes como o melhor do planeta.

Após a cerimônia do Fifa The Best 2020 e a entrega do prêmio para Robert Lewandowski, a entidade divulgou a lista completa de quem votou em quem para a principal honraria do evento. Apesar de ter sido citado 64 vezes no top três, o brasileiro teve poucos "aliados" em sua briga para vencer a premiação.

Um deles já havia declarado seu voto antes desta quinta-feira (17). O treinador da seleção brasileira, Tite, afirmou, em entrevista concedida ao SporTV, que havia votado no craque como melhor do mundo, junto de Lewandowski e Kevin de Bruyne (outro atleta considerado injustiçado, que só terminou em quinto lugar), nessa ordem.

O capitão da seleção brasileira, Thiago Silva, foi outro que também escolheu Neymar. Vale lembrar que o "colégio eleitoral" é formado pelo capitão, treinador e um membro da imprensa e cada nação filiada à Fifa. O capitão da "amarelinha" completou seu top três com Kylian Mbappé e Robert Lewandowski.

E se o jogador não foi escolhido como primeiro lugar por nenhum jornalista, recebeu o apoio de alguém que entende muito da premiação: seu amigo pessoal e ex-companheiro de , Lionel Messi, foi outro que escolheu o brasileiro como melhor do mundo.

Só sete pessoas votaram em Neymar para melhor do mundo. Thiago Silva, Tite, Messi, Gustavo Goméz, o capitão da Coreia do Norte e os técnicos de e Guiana. Nenhum jornalista. — paulo junior (@paulo__junior__) December 17, 2020

Gustavo Gómez, zagueiro e ídolo do e capitão da seleção paraguaia, Jong Ilgwan, capitão da Coreia do Norte, Charles Akunnor, treinador de Gana, e Márcio Maximo Barcellos, treinador da Guiana, foram os outros que colocaram Neymar como o primeiro lugar no pódio.

Outros nomes importantes que colocaram Neymar entre os três finalistas foram Edin Dzeko (2º), Marcelo Moreno (2º), Enner (2º), Paolo Guerrero (3º), Lewandowski (2º), Sergio Ramos (3º), Godín (3º), Scaloni (3º), Roberto Mancini (3º) e Ricardo Gareca (2º).