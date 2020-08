Quem o PSG pega na final da Liga dos Campeões?

O Paris Saint-Germain atropelou o RB Leipzig e está na grande decisão da maior competição de clubes da Europa

E teremos "Adulto Ney" na final da Champions! O PSG atropelou o RB Leipzig , venceu por 3 a 0 e está, pela primeira vez na sua história, na final da Liga dos Campeões da Uefa.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Depois de anos de vexames, o clube finalmente confirmou o favoritismo, fez uma grande partida em e espera pela definição do outro finalista da competição.

Mais times

O primeiro gol da equipe saiu da cabeça de Marquinhos, após belo cruzamento de Di María. À partir daí, ficou mais tranquilo: a equipe francesa pressionou a saída de bola do e conseguiu aproveitar os vacilos do time alemão.

Primeiro foi Di María a marcar, após lindo passe de Neymar. Depois, foi Bernat que concluiu a jogada, em cruzamento do argentino. Com os alemães abatidos, o praticamente não foi atacado e teve um final de jogo tranquilo, após a partida emocionante nas quartas de final contra a .

Agora, a equipe francesa fica na espera para saber quem avança entre Bayern de Munique e Lyon , na outra semifinal. O vencedor do duelo, disputado nesta quarta-feira (19), enfrenta o PSG na grande decisão da Liga dos Campeões 2019-20, no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal.

Mais artigos abaixo

Quando será a final da Champions?

A decisão da Champions acontecerá neste próximo domingo , dia 23 de agosto, às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão da TNT, na TV fechada, e do Facebook do Esporte Interativo, na internet. O EI Plus também deve passar o duelo.

Assim, o PSG vai saber no final desta semana se finalmente irá completar o sonho de ser campeão europeu.