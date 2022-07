Neymar rebate crítica de ex-companheiro de PSG: "Fala muito"

Meunier disse que o brasileiro perdeu seu brilho, e o camisa 10 respondeu

Neymar não gostou nada de ser "criticado" por Thomas Meunier, seu ex-companheiro de Paris Saint-Germain. Depois de ver o belga dizendo que ele perdeu o brilho desde que chegou ao futebol francês, o camisa 10 respondeu mandando sua própria alfinetada ao lateral-direito, que hoje defende o Borussia Dortmund.

A carreira de Neymar mudou bastante desde que ele trocou o Barcelona pelo PSG e, hoje, o brasileiro está vivendo um momento estranho, no qual o seu clube cogita até mesmo sua saída. No meio disso, um ex-companheiro deu uma opinião bem sincera sobre o que pode ter acontecido com o camisa 10.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Tenho que admitir que era um grande fã do Neymar quando ele ainda jogava no Barcelona. A 'Remontada' é toda sua. Se eu tivesse 10 anos, teria um pôster dele no meu quarto", admitiu Thomas Meunier ao jornal alemão Kicker. "Em Paris, no entanto, ele perdeu a sua magia, no meu ponto de vista".

Neymar, porém, não ficou nada feliz com o comentário do lateral belga, e tratou logo de responder. Em um post sobre o assunto feito por uma página de futebol no Instagram, o brasileiro deixou um comentário.

"Falador demais esse garoto", escreveu o brasileiro junto de um emoji de risada no post que perguntava a opinião das pessoas em relação à fala de Meunier, claramente zoando a a opinião de seu ex-companheiro.

Meunier já defendia o PSG quando Neymar como uma contratação de valor recorde, ao ver o clube pagar 222 milhões de euros ao Barcelona para tê-lo. Os dois dividiram o vestiário por três anos, até 2020, quando o belga se transferiu ao Borussia Dortmund, da Alemanha.