Neymar quer se tornar jogador profissional de pôquer após se aposentar do futebol

O craque brasileiro é tão fã do jogo que até colocou o nome do seu cachorro de "Poker"

Neymar brilhou e foi decisivo na Champions League. O craque do PSG, após uma semana em que pode até comemorar na frente de rival que o provocou, revelou seu amor pelo pôquer e garantiu que irá jogar o esporte profissionalmente quando se aposentar do futebol.

Aos 29 anos, Ney começou a jogar pôquer durante a Copa do Mundo de 2014 e desenvolveu uma paixão pelo jogo desde então. Além de falar sobre e revelar que jogava com Gerard Piqué durante seu tempo no Barcelona, confirmou que faz o mesmo hoje com Keylor Navas e Leandro Paredes no PSG.

“É verdade. É uma das coisas que mais gosto de fazer. Sinto-me muito confortável e penso que depois de parar com o futebol poderei jogar torneios, viajar para torneios que sempre quis participar e não pude por causa da minha agenda e da minha carreira", revelou para CNEWS.

(Foto: Getty Images)

“Então, quando eu terminar minha carreira, essa é uma das coisas que vou fazer, viajar para jogar esses tipos de torneio. Entre as semelhanças entre o poker e o futebol, acho que o foco é uma delas. A maneira como você lê o seu adversário e o jogo também é muito importante", afirmou o camisa 10.

“Acho que uma das coisas mais importantes no futebol, e o que eu faço em campo, é ler o jogo, ler o seu adversário e ver onde você pode atacar, para onde você pode se mover para criar uma chance para o seu time. E no pôquer é a mesma coisa, você tem que ler o jogo, ler seus oponentes e saber a hora certa de atacar seu oponente", concluiu ele.

Neste semana, Neymar ajudou o PSG a superar o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões, garantindo o time francês na semifinal da UCL, em disputa contra o Manchester City. Na Ligue 1, o clube está a três pontos do Lille, primeiro colocado do Francês.