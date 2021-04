Renovação encaminhada e liderança em campo: Neymar manda recado ao mundo

Melhor em campo na vitória contra o Bayern, atacante brasileiro encaminhada mais uma campanha histórica com o PSG

Três bolas na trave, passes decisivos no ataque, dribles e entrevista para garantir o futuro no PSG. O dia 13 de abril de 2021 ficará na memória de Neymar e seus fãs por um bom tempo. O brasileiro foi um dos principais líderes de sua equipe no jogo que garantiu o time francês na semifinal da Liga dos Campeões.

Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Bayern de Munique, o PSG passou de fase graças a vitória no jogo de ida por 3 a 2, quando Neymar também foi um dos protagonistas. Os duelos contra o time alemão serviram como redenção para o brasileiro, não apenas pela vingança após a derrota na final de 2019/20, mas para o camisa 10 mandar seu recado ao mundo.

Individualmente, provou mais uma vez estar acima dos demais. Neymar esteve diretamente envolvido em nove dos 10 chutes de seu time na partida no Parque dos Príncipes, finalizando seis vezes e dando passes decisivos em outras três oportunidades. Foram seis dribles completos, que colocaram o PSG em boas chances no ataque.

9 - Neymar Jr. 🇧🇷 has been involved in nine of @PSG_English's 10 shots in this match against Bayern Munchen (six shots and three key passes), attempting 13 dribbles in the game (six completed). Exhibition. pic.twitter.com/XptWAMXSz8 — OptaJose (@OptaJose) April 13, 2021

Além da ótima partida dentro de campo, que lhe rendeu o prêmio de melhor jogador, Neymar também garantiu seu futuro no PSG após a partida. Em entrevista para a repórter Isabela Pagliari, do TNT Sports, o camisa 10 falou sobre seu futuro no clube francês.

"Isso [renovação do contrato] não é mais um assunto, óbvio que me sinto bem a vontade, em casa, no PSG. Me sinto mais feliz do que antes", garantiu o jogador. O contrato de Neymar com o PSG é válido até junho de 2022 e uma extensão ainda não foi anunciada oficialmente.

Quem também falou sobre a permanência de Neymar foi o presidente do PSG. Nasser Al-Khelaifi garantiu que a saída do brasileiro e também de Kylian Mbappé, que ainda não decidiu seu futuro no futebol, não tem motivos para atuar em outros clubes.

"Neymar e Kylian não têm desculpas para sair. Temos realmente tudo para vencer todos os torneios. Somos uma grande equipe hoje. Temos respeito pelos outros, mas estamos com eles", disse Al-Khelaifi.