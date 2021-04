Neymar agradece 'destino' por comemorar provocando Kimmich após vaga do PSG

O brasileiro repetiu uma frase polêmica já dita por Renato Gaúcho para explicar o roteiro da eliminação do Bayern na Champions League

Mesmo com a derrota por 1 a 0 sofrida contra o Bayern de Munique, na França, os 3 a 2 construídos na ida garantiram o PSG nas semifinais da Champions League. E assim que o apito final do juiz soou, a câmera da transmissão conseguiu captar uma comemoração especial de Neymar. Chamava a atenção ter sido justamente na frente de Joshua Kimmich, uma vez que o meio-campista alemão havia dito um dia antes que os Bávaros avançariam porque eram o melhor time.

Pouco depois, em entrevista para a TNT Sports, no entanto, Neymar garantiu que não era sua intenção comemorar na frente de Kimmich, para devolver de alguma forma o que o brasileiro considerou ser uma provocação. Para o camisa 10 do Paris, foi o “destino” que fez com que a cena acontecesse.

“Pior que não foi nem comemorar de provocação a ele ali, comemorei mais com o Léo. Vi o Léo, só, na minha frente e acabei comemorando com ele e, pelo destino, foi na frente do Kimmich, que falou que o time deles era melhor e iria passar, que já estava garantido nas semis...”, disse antes de ironizar a maior posse de bola do Bayern, que acabou sendo infrutífera contra os parisienses.

“É aquele ditado, né? Você pode ter a posse d ebola que for, você pode cantar a mulher a noite inteira, vem um em cinco minutos e leva a sua mulher”.

Perguntado se o PSG mandava uma mensagem de sua força ao mundo do futebol, ao chegar nesta semifinal, Neymar disse que este recado já havia sido dado na campanha que levou os parisienses para a final da última temporada – onde perderam justamente para o Bayern.

“A mensagem que a gente tinha que mandar a gente mandou na temporada passada, onde a gente chegou na final, fizemos um belo jogo contra o Bayern também, que naquele momento, sim, pra mim era a melhor equipe do campeonato. Mas neste ano eu não vi assim”.