Liga dos Campeões ao vivo: siga tudo de PSG x Bayern de Munique e Chelsea x Porto

Nas quartas de final da edição de 2016/17 da Liga dos Campeões, o Barcelona protagonizou uma das viradas mais icônicas da história da competição ao vencer o PSG por 6 a 1.

Em 2021, veremos mais viradas históricas na principal competição de clubes da Europa? A Uefa relembrou algumas das mais marcantes no Twitter. Reconhece todas?

