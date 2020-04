O que Neymar tem feito durante a paralisação do futebol?

Com o futebol suspenso, craque tem se dividido entre manter a forma física, curtir amigos e também contribuir na luta contra a pandemia; confira

Entre exercícios, doações e participações em lives de artistas, pode-se dizer que a quarentena de Neymar Jr. foi agitada: mesmo sem a bola rolar, o craque ainda faz barulho por onde passa.

Depois da endurecer o combate ao coronavírus Covid-19 e estender a quarentena, o jogador veio para o Brasil no dia 18 de março , a fim de ficar com a família e com os amigos, liberado pelo .

Assim, em suas redes sociais - inclusive o Twitter, para onde voltou com tudo, depois de muitos pedidos - mostrou sua rotina durante este período de paralisação. Com futevôlei, polêmica e diversão com os parças, a trajetória do brasileiro durante a crise está bem documentada.

Confira o que Neymar anda fazendo!

Confusão com os amigos

Sempre notícia nos quatro cantos do planeta, Neymar foi criticado pelo jornal Mundo Deportivo, da Catalunha, por postar fotos junto de seus amigos. Segundo a publicação, o craque estaria desrespeitando as regras da quarentena.

Ledo engano . A assessoria do jogador, em nota, negou a questão levantada pelo jornal catalão e afirmou que os 'parças' do craque teriam viajado junto com ele, de Paris, até sua casa no estado de . Assim, todos estariam juntos confinados, ao menos por 14 dias, até que seus amigos retornassem para passar o resto dos dias com suas famílias.

Desta maneira, Neymar, alguns de seus amigos mais próximos e até o meia Lucas Lima, do , não estariam quebrando a quarentena.

Luta contra o coronavírus

Também se engana quem pensa que Neymar não está ativo na luta contra o coronavírus. Depois de aparecer em um vídeo "aplaudindo" profissionais de saúde, o craque, junto de seus amigos Thiaguinho, Luciano Huck, Gabriel Medina , entre outros, fez uma campanha de doação para ajudar comunidades carentes em São Paulo.

Além disso, segundo o SBT, o craque não parou por aí: de acordo com informações do canal de TV, o jogador de futebol também doou R$ 5 milhões a Unicef , sem permitir que o ato fosse divulgado.

Neymar também cedeu a estrutura de seu instituto, na Praia Grande, para que ele seja utilizado pelas autoridades no combate ao vírus.

A rotina não para...

Mesmo na quarentena, a rotina de Neymar para se manter em forma não parece ter sido abalada: em uma nota divulgada pela assessoria do jogador, foi explicado o que o craque está fazendo para continuar ativo.

Segundo a nota, o preparador físico Ricardo Rosa, chamado de "Rica", preparou uma rotina de treinos especial para que Neymar consiga manter a forma física . Além disso, o craque também divulgou fotos nas redes sociais, fazendo atividades com seus parças.

Em uma das publicações, até mesmo Davi Lucca, filho do jogador, aparece treinando.

Neymar 'na sofrência'

Uma coisa, sempre ficou clara: junto com seus amigos, Neymar nunca deixou de mostrar seu apreço pela música brasileira. Na quarentena, não vem sendo diferente.

Com a nova onda das lives, que permitem que artistas façam shows, ao vivo, para seus fãs, direto de suas casas (na maioria das vezes), Neymar vem aproveitando pra curtir um som...

Isto é: nos últimos dias, o craque já marcou presença em shows de Jorge e Mateus, Tiee, Ferrugem e Marília Mendonça. Assim, internautas começaram a citar que o jogador estaria na "sofrência".

Além disso, uma história antiga foi retomada - ao menos nas redes sociais - por causa de um paredão do BBB. Depois de declarar torcida ao participante Felipe Prior, Neymar fez campanha pelo brother nas redes sociais, enquanto que sua ex, Bruna Marquezine, apoiava sua amiga Manu Gavassi .

No final, não deu para o jogador: Manu bateu Prior e o brother foi eliminado. Mesmo assim, o apoio de Neymar - e do mundo do futebol, em geral - ficou marcado nesta época de quarentena.