Neymar explica confinamento com amigos: "moram e viajaram juntos para o Brasil"

Camisa 10 do PSG responde a matéria do Mundo Deportivo, jornal de Barcelona, que criticou o craque por supostamente desrespeitar confinamento

Neymar é presença constante nos noticiários mesmo sem jogar futebol, principalmente em , onde o craque já jogou e é sempre especulado para retornar. Mesmo em confinamento no Rio de Janeiro, por conta da pandemia do novo coronavírus, o camisa 10 estampou as páginas do jornal catalão Mundo Deportivo, mas de maneira negativa.

A matéria publicada na última sexta-feira (27) critica o jogador por supostamente desrespeitar normas de confinamento. A polêmica aconteceu por conta de uma foto em que Neymar é visto na companhia de seus amigos tomando sol em uma quadra de futevôlei. O jornal ainda comparou a situação do brasileiro com a de Lautaro Martínez, que passa o isolamento em casa com sua esposa. O atacante argentino também é uma das prioridades do Barcelona para a próxima temporada.

Então, após a polêmica criada, Neymar respondeu a matéria do veículo catalão por meio de uma nota divulgada por sua assessoria de imprensa. O comunicado diz que as pessoas vistas com o brasileiro estão de quarentena com ele e que viajaram juntos de Paris para o . Ainda, a nota afirma que a casa onde o jogador está confinado é completamente isolada e permite Neymar a seguir com os treinamentos propostos pelo .

“(A foto) mostra Neymar Jr ao lado de outras pessoas que estão de quarentena com ele, pessoas que moram e viajaram juntos de Paris para o Brasil. Neymar Jr ofereceu a sua casa para que todos passassem lá estes primeiros 14 dias antes de encontrarem suas respectivas famílias”.

“A casa onde o atleta cumpre a quarentena é completamente isolada, permite paz e serenidade para seguir treinando e cuidando dos seus, nesse momento de dor mundial e confinamento”.

Neymar optou por ficar em quarentena no Brasil e deixou a cidade de Paris assim que o campeonato francês foi paralisado. Em conjunto com os “parças” Gabriel Medina, Luciano Hulk, Thiaguinho e do jogador de vôlei Bruninho, o camisa 10 do PSG anunciou que fará doações para moradores de favelas em para ajudar na crise do coronavírus.

Confira abaixo, na íntegra, a nota publicada pela assessoria de Neymar:

Em matéria publicada na e reproduzida no Brasil, Neymar Jr é acusado de não respeitar a regra de distanciamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde.

A foto que motivou tal matéria, publicada em sua conta de Instagram, mostra Neymar Jr ao lado de outras pessoas que estão de quarentena com ele, pessoas que moram e viajaram juntos de Paris para o Brasil. Neymar Jr ofereceu a sua casa para que todos passassem lá estes primeiros 14 dias antes de encontrarem suas respectivas famílias.

A casa onde o atleta cumpre a quarentena é completamente isolada, permite paz e serenidade para seguir treinando e cuidando dos seus, nesse momento de dor mundial e confinamento.

Não há visitas ou reunião de negócios na casa, até porque o próprio condomínio só permite acesso a moradores. A exceção nas visitas foi seu filho, Davi Lucca, que veio ficar com o pai. Davi, sua mãe, padrasto e irmão estavam em Paris dias antes para visitá-lo.

Neymar Jr mantém distanciamento de outros familiares, como sua mãe, irmã e avó, por exemplo, por entender ser este um momento que exige esforço para o bem comum.

O atleta segue fazendo seu trabalho diário de prevenção de lesões e manutenção de sua forma física, com seu preparador físico Ricardo Rosa, aguardando ansiosamente o fim desse triste momento da humanidade e a consequente retomada da atividade profissional.

Noassa assessoria sempre esteve a disposição da imprensa, para informações e dúvidas sobre o atleta, e assim seguirá, justamente para que não tenhamos informações distorcidas como essa.