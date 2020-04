Neymar fala em "saudade" do PSG e obrigação de manter a forma física

Confinado por conta do coronavírus, Neymar negou período de férias e disse que o momento é de proteger as famílias

Neymar está cumprindo seu isolamento social em sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Com alguns amigos e familiares, o camisa 10 do e da seleção reforçou que não é um período de férias e que ele está treinando sob ordens de seu personal trainer, Ricardo Rosa.

Em um comunicado via assessoria de imprensa, Neymar comentou os trabalhos que tem feito para manter a forma física.

"Aproveito este momento de distanciamento social para manter a forma física. O Rica preparou um planejamento intenso de treinamento para que eu esteja pronto assim que os campeonatos retornarem. Nossa obrigação como atletas é voltarmos, no mínimo no mesmo nível de preparação física para a sequência da temporada", disse.

O craque lamentou que esta paralisação tenha ocorrido em um momento bom para ele e para o clube. "O momento da paralisação dos campeonatos era o melhor do PSG. Nosso último compromisso, o jogo contra o Borussia, mostrou que estávamos muito bem preparados e condicionados", afirmou.

"Esperamos que esse momento trágico seja superado e que possamos todos retomar nossas atividades o quanto antes. Tenho acompanhado as notícias sobre a pandemia no mundo. O momento é de proteger nossas famílias e esperar tudo isso passar, porque vai passar", completou o jogador.

A quarentena de Neymar foi alvo de polêmicas nos últimos dias justamente por ele estar cercado de amigos, mas a assessoria do atacante afirmou que eram pessoas que viajaram de Paris para o junto com ele.

O camisa 10 está em atuar desde o dia 11 de março, quando o PSG venceu o por 2 a 0. Na ocasião, Neymar fez o primeiro gol e o Parque dos Príncipes estava com os portões fechados por conta da covid-19. Em uma rede social, Neymar disse estar com saudade.