Neymar, PSG e Barcelona: o retrospecto do brasileiro contra o ex-time

O atacante vai reencontrar os espanhóis na Liga dos Campeões; veja os números do atacante em confrontos contra o Barça e contra seu atual time

Neymar, em 2017, foi o grande nome do na goleada por 6x1 contra o nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Desta vez, na mesma fase da competição, o brasileiro está do outro lado - vai defender a equipe francesa contra o seu ex-time.

O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Champions League 2020-21, colocou Neymar frente a frente contra seu ex-time, o Barcelona. Esta será a primeira vez que o brasileiro vai enfrentar os espanhóis desde que se mudou do Camp Nou para o PSG.

A última vez em que Barcelona e PSG estiveram frente a frente foi, justamente, no dia em que Neymar, com dois gols, comandou uma virada de 6 a 1, após o primeiro confronto ter terminado 4 a 0 a favor dos franceses. Agora, nos dias 16 de fevereiro e 10 de março de 2021, o brasileiro terá chance de deixar seu nome marcado no confronto do outro lado.

Enquanto ele tem bons resultados contra seu atual clube, quando o assunto é enfrentar o Barcelona, Neymar não teve a mesma sorte, e acabou perdendo feio no único conforto, ainda pelo .

Veja o retrospecto de Neymar contra o Barcelona, seu ex-time, e o PSG, seu atual clube:

Neymar vs. Barcelona

Aproveitamento: 0%

A única vez que o camisa 10 enfrentou o Barça foi em 2011, quando ainda defendia o Santos, antes de sua histórica transferência ao time catalão.

Naquela ocasião, pela final do de 2011, o , campeão da LIbertadores daquele ano, acabou goleado por 4 a 0 pelo Barcelona, campeão da Liga dos Campeões de 2010-11.

18/12/2011 Mundial de Clubes da Fifa (final) - Santos 0 x 4 Barcelona

Neymar vs. PSG

Aproveitamento 66,7%

Foram seis jogos do brasileiro contra o PSG, todos eles defendendo a camisa do Barcelona e sempre pela Liga dos Campeões e, ao todo, são quatro vitórias e duas derrotas. Além disso, nos seis duelos, Neymar marcou sete gols contra a meta francesa.