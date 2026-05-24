Neymar privilegiado? Cuca sai em defesa do craque e rebate críticas no Santos

As discussões sobre um possível tratamento privilegiado a Neymar voltaram a ganhar força após a ausência do camisa 10 na derrota do Santos para o Grêmio, no último sábado (23). Porém, o técnico Cuca fez questão de encerrar qualquer polêmica e saiu em defesa do astro santista.

Após a partida, o treinador negou que Neymar receba benefícios diferentes dos demais jogadores do elenco e elogiou o comprometimento do atacante durante sua passagem pelo clube.

"Não tem nada a ver que o Neymar tem prioridades. Ele não tem prioridade de nada. Ele chega no horário para treinar, ele tem os mesmos afazeres que os outros. O horário é para todo mundo. Dorme na concentração. Faz tudo igual a todo mundo".

Com dores na panturrilha direita, Neymar permaneceu em Santos realizando atividades de recuperação física na academia instalada em sua residência. Mesmo sem contar com o principal nome da equipe, o treinador destacou a postura profissional do jogador nos bastidores.

"Essa do Neymar não tem o que me queixar de forma alguma. É uma grata surpresa poder trabalhar com ele e ver um cara tão humilde como ele é".

Desde o retorno ao Santos, o planejamento físico de Neymar vem sendo acompanhado tanto pelo clube quanto pelo estafe pessoal do atleta. A prioridade sempre foi garantir condições ideais para que o camisa 10 recuperasse ritmo de jogo e pudesse voltar à seleção brasileira em alto nível.

Em 2026, Neymar participou de apenas 15 das 33 partidas disputadas pelo Santos, número que alimentou críticas de parte da torcida e da imprensa. Ainda assim, Cuca acredita que o clube teve papel decisivo na retomada do atacante.

"Não sei onde entra o Neymar de ruim nessa história. A gente poder ter um jogador do nível dele na seleção. E eu arrisco a dizer que tivemos participação direta nisso, sim. Porque ele teve prazer de jogar, de estar junto com os companheiros, de melhorar, de ter uma sequência de jogos. Coisa que há tempo não tinha".

O treinador também reforçou a importância do atacante para o futebol brasileiro e afirmou que o jogador merecia voltar a vestir a camisa da seleção.

"A gente fica muito feliz. Não sei quantos clubes brasileiros têm jogador na seleção. Mas o Santos tem um jogador que foi para a seleção, e um cara que, por tudo o que ele fez pelo futebol, ele não merecia ficar fora dessa Copa. Ele pode ajudar muito ainda dentro e fora do campo".

Pelo planejamento inicial do Santos, Neymar ainda poderia atuar na próxima terça-feira (26) antes de se apresentar à seleção brasileira na Granja Comary, no dia 27. No entanto, a presença do atacante é considerada improvável.

Com isso, o retorno aos gramados pode acontecer apenas no próximo dia 31 de maio, quando o Brasil fará amistoso contra o Panamá, no Maracanã, em partida que marcará a despedida da equipe antes da Copa do Mundo.