Neymar pela Seleção no Brasil: Olimpíada, Copa e Confederações

Pela Copa América, atacante disputará a sua quarta competição em casa

Não há dúvidas de que Neymar é o principal nome da seleção brasileira. Apesar das críticas e polêmicas em torno de seu comportamento - a última foi a agressão em um torcedor na final da Copa da , contra o , que acabou gerando uma suspensão pela Federação Francesa -, o jogador já está com o grupo convocado para a , realizando um tratamento com fisioterapia, após sentir um incômodo no joelho esquerdo,

Afastado desde novembro do ano passado do grupo de Tite, o atacante retornou no final de maio para a preparação do torneio que será disputado no Brasil a partir do dia 14 de junho. Essa será a quarta vez que Neymar terá a oportunidade de jogar diante do torcedor com a seleção brasileira. Anteriormente, o jogador já havia participada da , e as .

Quer saber como foi o desempenho de Neymar e da seleção? Confira abaixo!

COPA DAS CONFEDERAÇÕES



Nos cinco jogos que disputou no torneio, Neymar foi eleito o melhor da partida em quatro oportunidades: , , e . Protagonista para a conquista do tetracampeonato brasileiro no torneio (venceu os espanhóis por 3 a 0 na decisão), o atacante não só marcou quatro gols e deu duas assistências, como também foi eleito o melhor jogador do torneio disputado em 2013.

FASE JOGOS GOLS 1ª fase BRASIL 3 X 0 JAPÃO Neymar, Paulinho e Jô 1ª fase BRASIL 2 X 0 MÉXICO Jô e Neymar 1ª fase BRASIL 4 X 2 ITÁLIA Neymar, Danta e Fred (2) Semifinal BRASIL 2 X 1 URUGUAI Paulinho e Fred Final BRASIL 3 X 0 ESPANHA Neymar e Fred (2)

COPA DO MUNDO



A Copa do Mundo de 2014 não traz lembranças tão boas para Neymar. Após fraturar uma vértebra, depois de uma joelhada nas costas do colombiano Zuñiga, nas quartas de final do Mundial, viu a sofrer uma goleada de 7 a 1 da na semifinal, dentro de casa.

Em cinco jogos disputados pelo na Copa, marcou quatro gols (dois contra a e dois sobre os ), além de uma assistência.

FASE JOGO GOLS 1ª fase Brasil 3 x 1 Croácia Neymar (2), Oscar 1ª fase Brasil 0 x 0 México 1ª fase Camarões 1 x 4 Brasil Neymar (2), Fred e Fernandinho Oitavas de final Brasil 1 (3) x 1 (2) David Luiz Quartas de final Brasil 2 x 1 Thiago Silva e David Luiz Semifinal Brasil 1 x 7 Alemanha Oscar 3º lugar Brasil 0 x 3

OLIMPÍADAS



Principal estrela da seleção brasileira masculina de futebol na Rio 2016, Neymar bateu o último pênalti para dar a inédita medalha de ouro ao Brasil, em disputa das penalidades, após empatar em 1 a 1 com a Alemanha, no Maracanã.

Para estar em campo no torneio olímpico, Neymar precisou abrir mão da disputa da Copa América Centenário, em junho, nos . Capitão d seleção na competição, o atacante marcou quatro gols.