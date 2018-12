Copa América 2019: quando é, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

O torneio de seleções mais antigo do mundo se prepara para sua 46ª edição com dois convidados da Ásia

Após o Mundial da Rússia em 2018, as seleções sul-americanas voltarão a se enfrentar no campeonato que reúne as dez confederações do continente, a Copa América 2019. E desta vez, com a participação de mais duas seleções asiáticas convidadas: Catar e Japão.

O Chile, atual campeão da Copa América de 2015, que também foi o anfitrião, chegará ao Brasil para defender sua coroa na competição que será a primeira sob o comando do colombiano Reinaldo Rueda. Vale lembrar que os chilenos também conquistaram a Copa América Centenário, disputada em 2016, nos Estados Unidos.

QUANDO SERÁ?

O torneio está programado para começar exatamente um ano depois do Mundial da Russia, ou seja, em 14 de junho, e se estende até o dia 7 de julho de 2019.

A tabela completa da Copa América de 2019, com datas, horários e locais das partidas também já foi confirmada.

ONDE SERÁ?

O país-sede da edição de 2019 será o Brasil, que já havia sido o anfitrião da Copa das Confederações, em 2013, da Copa do Mundo de 2014, além dos Jogos Olímpicos de 2016.

Serão cinco cidades diferentes disponíveis para os jogos, sendo que São Paulo terá duas sedes. Confira abaixo os jogos por estádio.

Maracanã (Rio de Janeiro)

3 jogos da fase de grupos

1 jogo de quartas de final

Final

Mineirão (Belo Horizonte)

4 jogos da fase de grupos

1 jogo de semifinal

Arena do Grêmio (Porto Alegre)

3 jogos da fase de grupos

1 jogo de quartas de final

1 jogo de semifinal

Arena Fonte Nova (Salvador)

4 jogos de fase de grupos

1 jogo de quartas de final

Morumbi (São Paulo)

3 jogos de fase de grupos (incluindo a abertura)

Arena Corinthians (São Paulo)

1 jogo de fase de grupos

1 jogo de quartas de final

Disputa do 3º lugar

CAMINHO DO BRASIL



(Foto: Pedro Martins/Mowa Press)

Cabeça de chave do Grupo A, o Brasil jogará a abertura da Copa América no Morumbi, no dia 14 de junho, às 21h30 (de Brasília). Na segunda rodada, irá a Salvador para atuar na Arena Fonte Nova, no dia 18, no mesmo horário. Por fim, entrará no gramado da Arena Corinthians, no dia 22, às 16h.

Caso avance em primeiro lugar, o Brasil jogará na Arena do Grêmio, em 27 de junho, às 21h30. Caso avance disputará a semifinal no Mineirão, em Belo Horizonte, dia 2 de julho, às 21h30. Já a grande final está confirmada para acontecer no Maracanã, em 7 de julho, às 17h.

Agora, se passar em segundo lugar, o Brasil já irá ao Maracanã nas quartas de final, no dia 28 de junho, às 16h.

SORTEIO

A Conmebol confirmou que o sorteio dos grupos da Copa América 2019 se realizará no dia 24 de janeiro, no Rio de Janeiro, às 20:30 (de Brasília).

SELEÇÕES PARTICIPANTES



(Foto: Getty Images)

A Conmebol havia planejado esta edição com 16 seleções, que logo se reduziram a 12, contando com os convidados da Ásia. Os países confirmados a participar da Copa América são: