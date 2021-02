Antes de Messi, prioridade no PSG é manter Mbappé

Segundo o Sport, jornal catalão, a chegada do argentino poderia estar condicionado à permanência do francês

Messi ou Mbappé? O PSG pode ter que realizar essa escolha, complicada, no final da temporada. E supostamente, o time parisiense vai fazer valer o velho ditado: "mais vale um pássaro na mão do que dois voando".

Apontado como potencial sucessor do argentino para disputar os prêmios de melhor do mundo, Kylian Mbappé tem contrato com o Paris Saint-Germain só até o final da temporada de 2021-22. Assim, para não perder o jogador de graça, o time aposta suas fichas numa potencial renovação de vínculo. Com Neymar, outro atleta que vinha fazendo barulho no mercado de transferências, a equipe parece estar próxima de conseguir a prorrogação até 2026.

O problema é que o francês vem sendo mais "evasivo": mesmo após grandes partidas ou em entrevistas coletivas oficiais, não dá uma pista do que pretende fazer, preferindo deixar o futuro no ar.

Ao passo que tenta renovar com sua dupla de craques, o PSG tem sonhos maiores no mercado de transferências: a contratação do seis vezes melhor do mundo pela Fifa, Lionel Messi. O argentino só tem contrato com o Barcelona até o final dessa temporada e ficará livre no mercado para assinar com qualquer equipe após o término do vínculo.

Assim, o objetivo do clube seria unir Messi, Mbappé e Neymar num trio "MMN". Mas o futuro do argentino em Paris pode estar condicionado ao que vai acontecer com o francês.

Segundo o Sport, jornal catalão, a prioridade do PSG nesta janela não seria a negociação com o ídolo do Barcelona, e sim garantir a permanência de Mbappé. Só quando o time tiver certeza do futuro do jogador que ele irá tentar voltar a negociar com Messi, seja como substituto do craque ou para formar um trio de atacantes poderosíssimo.

Sem o Paris Saint-Germain entrando de cabeça na disputa, a principal opção para o argentino, caso este opte por deixar o Barça, seria o Manchester City, de Pep Guardiola, melhor time do mundo no momento, em meio a uma sequência de 17 vitórias consecutivas, além da liderança na Premier League.

Claro: ainda é muito cedo para falar de uma saída de Messi do Barcelona e o atleta pode até ficar, considerando que teremos eleições no clube catalão. Mas o PSG parece ter tomado sua decisão: irá priorizar a permanência de Mbappé antes de buscar um dos maiores jogadores da história do futebol. No duelo entre ambos deste meio de semana, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, foi o francês que levou a melhor.