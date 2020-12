Neymar quer ficar no PSG, Mbappé pode renovar... só falta Messi?

O clube francês já iniciou as conversas para renovar com suas duas estrelas e ainda pode trazer uma maior ainda

Existe um senso comum, quase que mundial, que diz que “o futebol é dinâmico”. A realidade hoje pode mudar rapidamente amanhã. É o caso de Neymar no . O brasileiro, que em um passado recente manifestou sua vontade de deixar o Parque dos Príncipes, parece ter se reapaixonado pela camisa que veste desde 2017. Depois de uma grande exibição no jogo remarcado (após a suspensão por conta de um episódio de racismo um dia antes) contra o Istambul Basaksehir, pela , Neymar disse estar feliz na e já pensa até numa renovação de contrato.

“Estou muito feliz aqui em Paris. Estou muito feliz no clube, com os meus companheiros. A ideia de ir embora não passa pela minha cabeça. Temos que discutir (a renovação), temos um relacionamento muito bom, estou muito feliz no PSG”, afirmou para a rádio RMC Sport. A mesma emissora entrevistou o dono do , Nasser Al-Khelaifi, que também falou sobre os planos para renovar o vínculo de Neymar e ainda revelou uma excelente notícia para os torcedores parisienses: Mbappé também pode ficar.

O jovem craque francês vinha sendo cada vez mais especulado como reforço do , onde é um dos principais pedidos do técnico Zinedine Zidane na tentativa de iniciar uma nova “grande era” pensando na remodelação do estádio Santiago Bernabéu. Mas segundo Al-Khelaifi, Mbappé também estaria inclinado a seguir no Parque dos Príncipes.

“Nós já estamos discutindo (a situação) com Neymar e Kylian Mbappé. Estas discussões irão permanecer confidenciais, mas eu estou muito confiante. Os dois querem continuar aqui conosco”, disse o dirigente.

E o que Messi tem a ver com tudo isso?

O sonho, antes improvável, de seguir contando com Neymar e Mbappé pode ganhar contornos até mais espetaculares para o PSG. Afinal de contas, depois que o brasileiro declarou o seu desejo de voltar a fazer uma parceria com Lionel Messi os bastidores do clube francês se agitaram com a possibilidade de trazer o argentino do Barcelona.

“O que mais quero é voltar a jogar com Messi, para desfrutar com ele outra vez. É certo que no próximo ano temos que fazer isso", declarou Neymar. Com o em crise e nesta nova realidade em que Neymar deseja seguir na França, é possível imaginar que o encontro com Lionel aconteça no PSG.

Neymar e Mbappé têm contrato com o PSG até 2022. O vínculo de Messi com o Barcelona se encerra em 2021, permitindo que o argentino deixe o Camp Nou sem custos de transferência para o Barça.