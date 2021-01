Neymar é relacionado e fará parte do grupo do PSG na Supercopa da França

Recuperado de lesão, camisa 10 do Paris está relacionado para decisão contra o Olympique de Marseille, nesta quarta-feira (13)

O fará a decisão da Supercopa da nesta quarta-feira (13), às 17h (de Brasília), contra o Olympique de Marseille. E para a alegria do treinador Mauricio Pochettino, Neymar, recuperado de lesão no tornozelo, está relacionado para a partida e fará parte do grupo que disputa o título.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Neymar está sem jogar há um mês, desde que sofreu uma forte entrada do também brasileiro Thiago Mendes, em partida contra o , no dia 13 de dezembro de 2020, pela 14ª rodada da .

Mais times

Além de perder a partida e a chance de encostar em seu adversário, que lidera o Campeonato Francês, o Paris viu Neymar sair de campo chorando, gritando de dor. Apesar do susto e da tensão sobre a possibilidade de uma lesão mais grave, o camisa 10 teve “apenas” uma torção no tornozelo confirmada.

Desde então, o craque brasileiro está sem jogar. Ele voltou a correr no gramado na última sexta-feira (08) e retornou aos treinamentos com o restante do grupo somente nesta semana. Mesmo assim, ele está relacionado para a partida.

Foto: Getty Images

Dessa forma, este pode ser o reencontro entre Neymar e Álvaro González, zagueiro do Olympique de Marseille que foi acusado de racismo pelo brasileiro no último encontro entre as equipes, que terminou em confusão e muitas expulsões.

Nas atividades de ontem (12), Neymar foi visto treinando entre os titulares, o que pode ser um indício de que ele comece jogando desde o início. Mesmo assim, sua titularidade ainda não foi confirmada. Quem também pode começar a partida no banco é Kylian Mbappé, que treinou entre os reservas e pode ganhar alguns minutos de descanso para o duelo desta quarta.

Além de Neymar, o PSG também terá os retornos de Presnel Kimpembe e Alessandro Florenzi, que costumam ser titulares da equipe. Quem agradece é Mauricio Pochettino, que pode conquistar seu primeiro troféu como treinador do clube em sua terceira partida à frente da equipe. Aqui, na Goal, você acompanha o minuto a minuto da partida em tempo real.