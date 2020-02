Neymar e Dembélé se espelham entre lesões e polêmicas por PSG e Barcelona

Os atacantes, que protagonizaram o mercado de transferências em 2017-18, somam quase um ano lesionados desde então

Neymar volta a ser desfalque do PSG por causa de uma lesão, desta vez em sua costela, oriunda de lance ocorrido nos 5 a 0 sobre o , no último sábado (01), pela .

Quer ver jogos do PSG na Ligue 1 ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Apesar de ter seguido em campo até o apito final, o camisa 10 não será opção nesta terça-feira (04), quando os parisienses viajam para enfrentar o .

Mais times

A notícia surgiu nesta segunda (03), mesmo dia em que o noticiou que Ousmane Dembélé terá o seu retorno adiado por cerca de duas semanas – está lesionado desde novembro de 2019.

Esta não foi a única coincidência que une Neymar e Dembélé.

O ponta-esquerda francês, então no , só foi contratado pelo Barcelona, em 2017, porque o brasileiro aceitou a oferta para ser jogador do semanas antes.

Ao longo destas três temporadas desde então, ambos somaram uma quantidade considerável de polêmicas e especialmente problemas físicos.

Na capital francesa, Neymar chegou a ter problemas com Cavani, Draxler e especialmente por ter manifestado o arrependimento em ter deixado o Barcelona. Antes do início desta temporada, o brasileiro tentou até o último momento retornar ao Camp Nou, mas o negócio não aconteceu e o camisa 10 está precisando jogar muita bola para fazer as pazes com a torcida de seu clube – e justiça seja feita, o ex-santista tem feito exatamente isso, embora o flerte com o Barça continue vivo.

Já Dembélé chegou atrasado para treinos e exames médicos, tem sua vida extracampo criticada pela falta de profissionalismo e, mais recentemente, curtiu nas redes sociais uma montagem na qual estava vestindo a camisa do Liverpool – algoz do Barça nas semifinais da última .

Mas a maior semelhança entre ambos está nas lesões. Foram várias desde a temporada 2017-18. Considerando um levantamento sobre quantos dias cada esteve lesionado, segundo o site Transfermarkt, a conclusão é chocante: é como se eles tivessem perdido um ano de suas respectivas carreiras por causa de problemas físicos.

Mais artigos abaixo

No PSG, Neymar somou um total de 359 dias lesionados.

No Barcelona, Ousmane Dembélé somou um total de 347 dias lesionados.