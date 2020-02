Técnico do Barcelona abre as portas para Neymar e trabalha por um Messi feliz

Quique Setién é só elogios ao jogador do PSG, enquanto torce pela renovação do craque argentino

Após rumores apontarem que a chegada de Quique Setién ao Barcelona, para substituir Ernesto Valverde, despertou curiosidade de Neymar , a ponto do brasileiro querer saber de seus ex-companheiros qual é a primeira "avaliação" do trabalho, foi a vez do treinador abrir as portas do clube catalão para o craque do , que ainda sonha com um retorno ao Camp Nou.

"Adoro ver e ter os grandes jogadores, e se puder ver Neymar todos os dias, seria ótimo", disse em entrevista ao jornal Mundo Deportivo.

Vale lembrar que na metade do ano passado, fim da temporada europeia, Neymar admitiu que gostaria de ter saído do time francês para voltar a Catalunha, onde atuou entre 2012 e 2017, conquistando diversos títulos, como a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol.

Setién quer Lionel Messi feliz sob o seu comando



Messi possui contrato com o Barça até 2021 / Foto: Getty Images

Como é de costume, Messi recebeu elogios rasgados do novo técnico espanhol, enquanto o clube aguarda a renovação de contrato do craque, que termina em 2021.

"Espero que o deixemos tão feliz que ele esteja ansioso para ficar. Ele estará aqui no futuro, não tenho dúvidas", apontou em entrevista ao Sport.

"Os contatos têm sido muito normais, como acontece com qualquer outro jogador. Ele está muito convencido de que podemos vencer. Ele sabe que é uma parte importante, que pode resolver muitos jogos, mas temos que contar com a equipe para sermos mais fortes", concluiu.

Após a classificação para as quartas de final da , o volta suas atenções para o Campeonato Espanhol. Depois de ver o Real Madrid assumir a liderança da Liga , os catalães buscam a recuperação contra o , neste domingo (2).