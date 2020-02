Neymar desfalca PSG por lesão após aniversário e insatisfação de Tuchel

Craque será ausência da próxima partida por conta de lesão na costela; festa de aniversário gera nova polêmica

O atacante Neymar desfalcará o na próxima terça-feira (4), em partida contra o , válida pela 23ª rodada da . A ausência do craque se deve a uma lesão na costela após pancada sofrida na vitória contra o Montpellier, por 5x0.

No lance, o camisa 10 chegou a chorar de dores no gramado, mas, mesmo assim, ficou em campo até o apito final, enquanto Mbappé, seu companheiro de equipe, foi substituído pelo treinador Thomas Tuchel e saiu do gramado sem esconder sua insatisfação.

Hoje, em mais um episódio de "AH, SE FOSSE O NEYMAR..."



🇫🇷 Olha a reação do Mbappé ao ser substituído no 5x0 do PSG hoje, agindo como se tivesse ganho 5 Bolas de Ouro e não pudesse sair de campo.



OBS: O contrato de Mbappé com o PSG vai até 2022 👀 pic.twitter.com/1lQbTOkuqv — Sala12 (@OficialSala12) February 2, 2020

A lesão do brasileiro vem logo após o técnico alemão mostrar seu incômodo com a festa de aniversário do jogador, celebrada em uma casa de eventos, em Paris, três dias antes de Neymar completar 28 anos.

“Dá a impressão de que não somos 100% focados e profissionais. É uma pena, mas não quero falar muito sobre isso. As coisas estão ótimas porque conversamos muito sobre isso”, comentou o treinador logo após a vitória sobre o .

A nova polêmica acontece em um momento em que o brasileiro vem sendo reconhecido por estar mais maduro e mais focado dentro de campo. Se essa postura mais profissional será passageira ou irá ser a nova tônica da carreira do brasileiro só os próximos meses irão dizer.