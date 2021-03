Neymar desfalca PSG contra Barcelona e volta a não jogar no aniversário da irmã

Atacante brasileiro não tem totais condições de jogo e será ausência em duelo contra o ex-clube nesta quarta-feira (10)

Neymar não estará presente no confronto entre PSG x Barcelona nesta quarta-feira (10), no Parque dos Príncipes. O jogador não se recuperou integralmente da lesão na coxa e o clube francês não quer correr riscos colocando o brasileiro em campo sem condições. Com a decisão, o camisa 10 volta a não atuar no aniversário de sua irmã, Rafaella, que completa 25 anos na quinta-feira (11).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Fora de combate desde o dia 10 de fevereiro, quando se machucou no jogo contra o Caen, na Copa da França, a previsão inicial de recuperação era de aproximadamente um mês. Neymar já voltou a treinar com os companheiros, mas o PSG não quer arriscar colocá-lo em campo contra o Barcelona e ver a lesão voltar a se agravar.

"Neymar Jr retomou os treinos parciais com o plantel na semana passada e dará continuidade ao trabalho de recuperação individual. Um novo ponto será feito nos próximos dias", comunicou o Paris Saint-Germain na manhã desta terça-feira (9). Sergio Rico, Juan Bernat e Moise Kean são outros desfalques da equipe francesa.

No jogo de ida, o PSG goleou o Barcelona em pleno Camp Nou por 4 a 1 com hat-trick de Kylian Mbappé. Na ocasião, Neymar comentou no Twitter que este jogo era "top 3" que ele queria jogar e comemorou muito a atuação do camisa 7.

"Maldição" do aniversário de Rafaella

É, gente, aconteceu de novo 🤷‍♂️



O PSG confirma o desfalque de Neymar contra o Barça, e mais uma vez ele não joga na época do aniversário de sua irmã 🎂👀



Uma "maldição" que ocorre quase todos os anos, e sendo que com as restrições o Ney nem deve viajar pra qualquer festinha 😮 pic.twitter.com/T0XovUl4R7 — Goal Brasil (@GoalBR) March 9, 2021

Desde seus tempos de Barcelona, Neymar quase sempre não atua nos dias próximos ao aniversário de sua irmã, no dia 11 de março. Em 2015, o atacante forçou a suspensão por cartões amarelos no dia 28 de fevereiro e foi liberado pelo clube catalão a viajar para o Brasil, onde ficou 10 dias e aproveitou para festejar com Rafaella. No ano seguinte, o mesmo se repetiu: suspensão e viagem ao Brasil.

Em 2017, o brasileiro foi um dos grandes destaques e heróis da Remontada contra o PSG, jogo que aconteceu três dias antes do aniversário de Rafaella. Após o jogo, Neymar se queixou de dores musculares e foi desfalque contra o La Coruña, no dia 12 de março. Em 2018, a grave lesão no quinto metatarso o tirou de boa parte da segunda metade da temporada do PSG, mas não o impediu de comparecer (de muletas) ao aniversário de sua irmã.

Neymar não compareceu ao aniversário de Rafaella em 2019. O brasileiro se recuperava de outra lesão no pé e estava em Paris no dia 11 de março. Cinco dias antes, Neymar viu o PSG cair diante do Manchester United em pleno Parque dos Príncipes na Liga dos Campeões.

No aniversário de 24 anos de sua irmã, algo raro: Neymar esteve em campo com o PSG contra o Borussia Dortmund, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da temporada passada. Neymar foi destaque naquele jogo e brilhou com um gol importante para levar seu time às quartas de final da competição.