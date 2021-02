Neymar sofre lesão: o brasileiro vai voltar a tempo de enfrentar o Barcelona?

Craque do PSG sente problema na virilha e é desfalque para a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões

Os piores pesadelos da torcida do PSG podem virar realidade, mais uma vez. A poucos dias do duelo contra o Barcelona, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, Neymar sentiu uma lesão na virilha e ficará de fora dos gramados por cerca de quatro semanas. Com isso, ele será desfalque certo para a partida de ida, na próxima terça-feira (16).

O craque brasileiro, que foi titular nesta quarta-feira (10) na vitória por 1 a 0 contra o Caen, da segunda divisão francesa, pela Copa da França, sentiu um problema na virilha após falta sofrida no início do segundo tempo. Com fortes dores, o brasileiro foi substituído e deixou o estádio Michel d'Ornano para fazer exames no hospital americano de Neuilly-sur-Seine.

Conforme divulgado pelo L'Équipe, os exames radiológicos confirmaram uma lesão de grau 2 nos adutores. Então, nesta quinta-feira (11), o clube francês divulgou comunicado oficial informando que o camisa 10 ficará de fora dos gramados por cerca de quatro semanas. Com isso, ele será ausência certa para a partida de ida contra o Barcelona, na próxima terça-feira, dia 16 de fevereiro, no Camp Nou.

Foto: Getty Images

Já para o duelo de volta, que acontece no dia 10 de março, no Parc des Princes, o camisa 10 ainda será reavaliado, mas de acordo com o que foi divulgado pelo PSG, a expectativa inicial é que ele possa estar em campo.

Na temporada passada, saudável, Neymar levou o Paris para a primeira final de Liga dos Campeões de sua história. Contudo, nos anos anteriores, os torcedores se acostumaram com eliminações precoces na fase eliminatória da competição, sempre com o craque brasileiro lesionado.

É verdade que o Barcelona não vive grande fase com o treinador Ronald Koeman e que também possui desfalques importantes para as oitavas da Champions. Mesmo assim, enfrentar um duelo decisivo sem Neymar pela competição continental definitivamente não traz boas recordações aos franceses.

Além disso, Di Maria também será desfalque certo para a partida de ida, conforme confirmado pelo treinador Mauricio Pochettino no início desta semana. Sem a dupla sul-americana, a responsabilidade ficará para Kylian Mbappé, pelo menos para o duelo no Camp Nou.

Enquanto isso, os torcedores do Paris rezam para que Neymar realmente possa retornar para o duelo de volta, para que o déjà-vu não seja de fato concretizado.